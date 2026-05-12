Asesinan a más policías en Sinaloa
Ciudad de México.- En la administración del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se disparó el número de policías asesinados. De 2022 a abril 2026 se refleja un incremento de 1100%, al comparar con 2022, que registró cuatro elementos caídos, y 48 en 2025.
Sinaloa documenta en el año 2022 cuatro uniformados ultimados; cinco en 2023, 16 en 2024, 48 en 2025 y de enero a abril de 2026 van un total de 15 elementos que perdieron la vida.
En tanto, a nivel nacional, de 2022 a abril de 2026 el asesinato de policías estatales y municipales registra mil 596. En 2022 fueron 403; en 2023, 412; en 2024, 320; en 2025, 348; y de enero a abril de 2026 han muerto 113, de acuerdo con Causa en Común.
De 2022 a abril de 2026 las entidades que ocupan los primeros lugares con policías estatales y municipales asesinados son Guanajuato, con 213; Guerrero, con 130; Michoacán, con 109; Jalisco, con 104; Zacatecas, con 103; Estado de México, con 89; Sinaloa, con 88; Veracruz, con 83; Nuevo León, con 65 y Baja California, con 59.
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Juan Carlos Montero Bagatella, investigador en seguridad pública, seguridad nacional y estudios sobre la policía, dice que los cambios que se están viviendo en Sinaloa no han alterado la violencia que se está viviendo entre Los Chapitos y La Mayiza, dejando en medio a las instituciones policiales frente a los dilemas políticos.
"Es difícil pensar que las policías municipales y estatales son instituciones limpias de corrupción o que no están infiltradas por las organizaciones criminales", recalcó el investigador.
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