Asesinan a tres mujeres este fin de semana en Oaxaca

Tres mujeres fueron asesinadas de forma violenta este fin de semana en el estado de Oaxaca; los tres crímenes se cometieron por separado en el las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Cuenca del Papaloapan y los Valles Centrales.

Se trata de las tres regiones del estado que acumulan el mayor número de asesinatos de mujeres y feminicidios; en los tres casos de este fin de semana, las autoridades investigan los hechos.

La primera de las víctimas fue Yesenia Guadalupe Albores Espinoza, quien se encontraba desaparecida desde el 30 de agosto, y contaba con una ficha de búsqueda Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas (DNOL), tras haber sido vista por última vez en Juchitán de Zaragoza, fue encontrada sin vida; su cuerpo estaba en estado de putrefacción.

Información extraoficial señala que días después de su desaparición, un supuesto grupo delictivo de comunicó con la familia, exigiendo un rescate de más de medio millón de pesos, cantidad que la familia no logró reunir, por lo que se presume, los captores dieron muerte a la joven.

Consultada por EL UNIVERSAL, la Fiscalía señaló que no había información para confirmar un posible secuestro, por lo que el caso estaba radicado en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este sábado, el grupo de activistas por los derechos de las mujeres, Feministas Oaxaca dio a conocer la noticia sobre el hallazgo del cuerpo de Yesenia y denunció que las autoridades "invisibilizaron" su muerte.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca vuelve a incurrir en omisiones y no aplica los protocolos de búsqueda y localización. Nosotras estamos hartas de tanta violencia", detalla la denuncia.

En un hecho aislado, una mujer fue asesinada a tiros la madrugada de este domingo en la colonia Grajales, en la ciudad de Tuxtepec, la más grande de la región norte de Oaxaca; las autoridades investigan los hechos.

Luego, al rededor del mediodía de este domingo, se reportó el asesinato con arma de fuego de una joven de unos 28 años de edad, en Santa María El Tule, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca.

El Grupo de Estudios sobre la Mujer (GES Mujer), Rosario Castellanos, apunta que en lo que va de 2021, un total de 55 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca; a éstos casos se suman los tres casos reportados este fin de semana.

De ese total, hasta julio pasado la Fiscalía de Oaxaca sólo indagaba como feminicidio un total de 27 casos, mientras que en el resto las mujeres se consideraban víctimas de homicidio.