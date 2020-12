Asesinan y queman a pareja en GAM

La mañana del domingo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a calles de la colonia Mártires del Río Blanco, luego de que vecinos reportaron el hallazgo de dos cuerpos calcinados.

Los cadáveres corresponden a un hombre y una mujer, cuyos cuerpos bajaron, ya sin vida, de un vehículo para posteriormente prenderles fuego; hasta el momento están en calidad de desconocidos.

Los cadáveres estaban junto a una camioneta color blanco, propiedad de la organización Cauce Ciudadano, misma que resultó afectada por el siniestro.

Una vez que abandonaron los cuerpos frente a una vivienda del sector antes mencionado, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Por el grado de violencia que utilizaron los asesinos, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) inició la carpeta de investigación, CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00334/12-2020, por los hechos registrados.

En el expediente consta que el reporte lo hicieron vecinos alrededor de las 5:25 horas, luego de escuchar murmullos y "ruidos extraños" sobre la calle Norte y Oriente 85 de la colonia en mención; se percataron del incendio, lo intentaron apagar, pero dejaron de hacerlo cuando vieron que se trataban de dos cuerpos.

En la carpeta de investigación se detalla que a uno de los cadáveres, al parecer el cuerpo masculino, se le aprecia un cinturón sujeto al cuello, mientras que a la mujer le encontraron una agujeta alrededor del cuello.

Los cadáveres estaban calcinados en 80% y hasta el momento no han sido identificados por alguna persona.

Como parte de la investigación, se revisaron dos cámaras de vigilancia ubicadas en la zona del C5 de la SSC, además de dos cámaras privadas que aportaron "información sensible" y detalles de los vehículos que trasladaron a las víctimas, así como a tres personas más que realizaron el acto criminal.

Trascendió que las víctimas fueron plagiadas la noche del sábado por lo que, de momento, se espera que en las próximas horas se tengan más datos.