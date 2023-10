Rechaza AMLO petición de demoler casa de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con la petición de Morena de demoler la casa de

por supuestamente no tener la autorización para su construcción.Al reconocer que existe una confrontación, el jefe del Ejecutivo federal llamó a que en medio del proceso electoral, tanto los integrantes de su movimiento como la oposición, se deben de ver como adversarios y no como enemigos."Hay confrontación, pero todo se va a ir serenando, aún cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo de que haya esta confrontación política, hay que buscar serenar los ánimos en general no enrarecer la vida política."Por ejemplo están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento (). No, no, no, ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada, y vernos como adversarios, a vencer, no como enemigos".En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que estos actos los padeció cuando estaba en la oposición y en donde se le acusaba de ser un "peligro para México", sin embargo, pidió no actuar igual, no impulsar campañas de linchamiento y no seguir la Ley del Talión de "Ojo por ojo, diente por diente", pues sería ir en contra de los principios de su movimiento actuar de la misma forma.Manifestó que él cree más en el amor al prójimo, por lo que exhortó a buscar la conciliación."Nosotros no podemos, no debemos, sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo. No debe de haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso. Es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera."Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la Ley del Talión, de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo en eso. Porque así no se resuelven las cosas y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos, todos. Creo más en el amor al prójimo. Hay que buscar la conciliación", dijo.El pasado 12 de septiembre, Morena en Ciudad de México exigió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo verificar, clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que reside la candidata presidencial del Frente Amplio por México,Ruiz, por presuntamente tratarse de una construcción ilegal."El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado", detalló Morena en la capital.Señaló que el edil Mauricio Tabe debe solicitar -como lo ha hecho con otros inmuebles- a la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el aseguramiento del fraccionamiento que cuenta con cinco casas, entre ellas la de Gálvez Ruiz.