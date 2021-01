Asesinato de 12 personas, por pugnas entre ganaderos: gobernador de Veracruz

El asesinato de 12 personas en la zona sur de Veracruz fue el resultado de una pugna entre ganaderos, aseguró el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Tras encabezar la mesa para la construcción de la paz, el mandatario señaló que aparentemente entre los ganaderos hubo una división que derivó en "abusos y amenazas" entre ellos.

"Las primeras indagaciones apuntan a que un mismo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona entre Las Choapas y el Uxpanapa se dividieron. Los abusos y amenazas entre unos y otros provocó un enfrentamiento entre ellos y tuvo ese lamentable desenlace".

La noche de ayer domingo se reportó el hallazgo de 12 cadáveres con huellas de tortura y maniatados, que fueron abandonados en una carretera de terracería en Las Choapas.

El mandatario veracruzano aseguró que estos hechos no quedarán impunes porque no se puede hacer justicia por su propia mano.

"No permitiremos que hechos tan lamentables como el sucedido en una comunidad de Las Choapas, queden impunes. Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano ni será la comisión de otros delitos la solución a los problemas entre grupos".

Y agregó que se reforzarán los operativos en la zona sur de estado y pedirán al Poder Judicial de Veracruz actuar de manera pronta y expedita.

"Reforzaremos la zona y no permitiremos venganzas. Se hará justicia y colaboraremos con las instancias correspondientes tanto de procuración de la justicia como del Poder Judicial al que exhortaremos a una actuación pronta y expedita".