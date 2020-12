Asesinato de Daniela cimbra a Los Cabos

Daniela Lino, de 18 años de edad, salió de su casa el 16 de diciembre y no volvió. Autoridades localizaron este fin de semana su cuerpo semicalcinado en San José del Cabo. El caso ha cimbrado a este puerto turístico.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó que el cuerpo fue localizado el viernes cerca de la colonia Country del Mar, pertenecía a la joven, y comunicó que por los hechos se abrió una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Doloso.

Familiares de Daniela demandaron que el caso sea tipificado como feminicidio. El domingo se manifestaron en Los Cabos y dijeron que no permitirán que el crimen quede impune.

Durante las protestas, familiares comunicaron que Daniela tenía problemas de audición y habla, por lo que no pudo defenderse de su agresor.

"Quien conoció a Daniela, sus maestros, amigos, familiares y vecinos, saben que era una niña especial, con problemas de audición y de habla. No escuchaba bien y no se pudo defender. No le pudo haber hecho ningún daño al hombre que se la llevó con engaños", expusieron.

"Ha sido la muerte más horrible que ha pasado en los últimos tiempos aquí en Los Cabos. Daniela era una jovencita con sueños. Tenía mucho por vivir, por seguir adelante. Esto no se puede quedar así", expresaron.

Demandaron a las autoridades una investigación exhaustiva para evitar que el responsable vuelva a agredir a otra mujer. Sobre las investigaciones dijeron no querer entorpecerlas, pero ratificaron su reclamo de justicia.

El Instituto de las Mujeres en Los Cabos condenó el crimen y pidió a la PGJE que el caso sea investigado como feminicidio, atendiendo el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por razones de género.

De acuerdo con el reporte sobre feminicidios en BCS, hasta octubre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo tenía dos casos registrados, por lo que la entidad ocupa el último lugar en este delito a nivel nacional.

El año pasado también el SESNSP registró dos feminicidios; sin embargo, activistas refieren que en BCS este tipo de delitos comenzó a registrarse a partir de marzo de 2019, fecha en que el Congreso local tipificó el feminicidio como delito autónomo. Con todo, el Inegi registró 16 homicidios de mujeres en 2019.

De enero a octubre de este año, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en víctimas de lesiones dolosas, con una tasa de 133.2. En el delito de violación, BCS está en tercer lugar, pues registra 24.5 delitos por cada 100 mil habitantes; la tasa nacional es de 10.9.

Alma Cota, directora de Investigación del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, informó a EL UNIVERSAL que, de acuerdo con el monitoreo de la estadística delictiva, Baja California Sur presenta un "aumento preocupante" en los delitos contra mujeres y en el núcleo familiar: "Vemos que no hay políticas eficientes de prevención ni atención a los delitos contra mujeres. Hace falta mucho por hacer, sobre todo acompañamiento de las instituciones", puntualizó.