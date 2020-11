Asesinato de periodista Israel Vázquez lo hicieron entre 2 personas: FGE

Al menos dos integrantes de un grupo criminal asesinaron al periodista Israel Vázquez al momento que ejercía su labor informativa, el lunes pasado en la colonia Villa Salamanca 400, de la ciudad de Salamanca, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa. Explicó que con la recopilación de diversos videos se han podido obtener datos para determinar la participación de personas y se logró la identificación de dos vehículos que, por lo menos, estuvieron en la escena en la que atacaron al reportero, quien había llegado a cubrir una nota por el hallazgo de un cuerpo desmembrado.

En una reunión con periodistas y familiares de Israel, aseguró que se está trabajando muy fuerte, sobre todo en el análisis forense de las videograbaciones, para poder lograr la identidad de los culpables. "La investigación es quién accionó las armas que dispararon en contra de Israel y si existe una motivación por parte de un tercero para que ellos lo hayan hecho".

En el estudio de los hechos se advierten diferentes escenarios que han dado paso a una línea de investigación muy fortalecida para lograr el esclarecimiento del homicidio en que intervinieron más de una persona. El fiscal destacó que se sigue un protocolo de investigación por tratarse de un periodista. Puntualizó que se han enfocado en definir el móvil, pero aún no tienen certeza. Determinó que Israel estaba en el lugar cubriendo una nota periodística, ahí haciendo su trabajo. "Sabemos claramente que él estaba solamente cumpliendo con su labor".

Explicó que el hecho de que haya sido privado de la vida por estar llevando a cabo la tarea que le correspondía de cubrir esa nota, es una agravante de acuerdo a la ley.



Inconsistencias

En el proceso de las investigaciones detectaron inconsistencias y dilación en los avisos de la autoridad municipal de Salamanca, sobre la hora en la que lesionaron al reportero y la hora en la que se comunicó el suceso a la fiscalía. Dijo que no se sabe con precisión la hora del suceso, porque hay una discrepancia a nivel municipal sobre los avisos que se dieron. Se le avisó casi una hora después de la agresión al comunicador, cuando los reportes a la fiscalía deben hacerse de manera inmediata, de momento a momento; además fueron dos sucesos, el del cuerpo sin vida y la persona lesionada, y el municipio lo reportó como uno solo.

"Muchos minutos pasaron para informarnos como institución el evento como si fuera uno solo, son minutos muy valiosos, debe reportarse inmediatamente", acotó. Carlos Zamarripa señaló que se ha tratado de reconstruir lo acontecido con las grabaciones, estudios forenses de los videos y con testigos circunstanciales, con lo que se han logrado tener datos de prueba sustanciales que definen claramente una línea de investigación para acudir ante un juez y solicitar los mandamientos correspondientes.

Agregó que en los videos se observa la hora en la que abandonaron los restos humanos, que ocurrió mucho antes del reporte que se hizo al sistema de Emergencias 911 de la Presidencia Municipal de Salamanca. En la sede de la FGE, una hermana, el hermano y la esposa de Israel, todos ellos periodistas, pidieron al fiscal que se haga justicia, que encuentren a los responsables y que el hecho no quede impune.

Expresaron el dolor de la familia por la pérdida. "No tengo palabras para decir lo destrozado que tengo el corazón porque perdí el amor de mi vida, porque sus hijas perdieron a un padre y porque su familia no está completa", dijo su pareja. En la reunión se le entregó una carta al fiscal en la que periodistas de Guanajuato piden garantías de seguridad porque "queremos informar sin miedo", y que se haga justicia por la muerte de Israel.

Preguntaron a Zamarripa Aguirre sobre los avances en las investigaciones por la desaparición del reportero Víctor Manuel Jiménez Campos, quien está no localizado en Celaya desde el 1 de noviembre. El fiscal comentó que se lleva a cabo las indagatorias del lugar en el que estuvo el celayense, de dónde acudió y a qué y hasta ahora no ha sido localizado.