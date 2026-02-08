logo pulso
OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

ASF: Baja la eficacia en el CIDE

La auditoría encontró una baja en la producción de las investigaciones del centro de docencia

Por El Universal

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.-  El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo la gestión de José Antonio Romero Tellaeche, asignó 42% de plazas que debían ser para profesores a personal administrativo, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la última inspección de desempeño a esta institución realizada en 2023.

José Roldán Xopa, secretario general del sindicato del CIDE, asegura que la situación se mantuvo al menos hasta 2025.

De acuerdo con la auditoría de desempeño 2023-2-3890M-07-0043-2024, emitida por la ASF en 2023, "de las 176 plazas asignadas a profesores, 75 se usaron para desempeñar actividades administrativas". Al respecto, Roldán Xopa explica en entrevista que las plazas académicas se usaron en tareas distintas a las que están destinadas bajo el argumento de que no habían sido autorizadas plazas administrativas.

Entre otras observaciones por el ente auditor, también se encontró una baja en la producción de investigaciones. Mientras que en 2018 la institución desarrollaba 134 proyectos de investigación y programas de educación continua con recursos externos y del Conahcyt, para 2023 la cifra se redujo a sólo 16.

Lo mismo ocurrió con respecto a los proyectos de investigación científica, los cuales pasaron de 82 a apenas seis en el mismo periodo, lo que representa una disminución de 92%. También se dio un descenso en los productos de investigación (artículos, capítulos de libros y documentos de trabajo), de 447 a 224. Mientras que los programas de educación continua se redujeron, al pasar de 52 en 2018 a 10 en 2023.

La institución atribuyó la caída en su actividad de investigación a la extinción del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE en diciembre de 2021.

