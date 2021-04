Así fue el proceso de desafuero de López Obrador, entre 2004 y 2005

Durante la conferencia matutina de este jueves 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el proceso de desafuero en su contra consumado el 7 de abril de 2005.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente compartió un video para recordar aquel episodio, el cual considera como una acción deliberada para evitar su candidatura a la presidencia en 2006.

Entre 2004 y 2005, el actual presidente se vio envuelto en una gran polémica, pues fue sometido a un juicio de desafuero por desacato a una resolución judicial cuando era jefe de gobierno de la capital.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo acusaba de violar un amparo dictado por el juez federal Álvaro Tovilla León, en favor de los propietarios del predio El Encino, ubicado en Santa Fe, por lo que pidió su desafuero para así poder procesarlo penalmente. Se le acusaba de violar una suspensión definitiva y de abuso de autoridad.

El proceso de desafuero causó revuelo inmediato, esto porque Vicente Fox, entonces Presidente de la República, había declarado previamente que su gobierno no pretendía desaforar o enjuiciar políticamente al titular del gobierno de la ciudad, aun después de haber reconocido que éste había presuntamente incurrido en ese desacato.

¿Por qué hubo un juicio de desafuero contra AMLO? En el 2000, cuando Rosario Robles era jefa de gobierno, las autoridades locales expropiaron algunos terrenos en Santa Fe, con el fin de crear vías de comunicación y servicios para los residentes de la zona.

Sin embargo, Federico Escobedo, el propietario del predio El Encino, ejerció acción legal al alegar que se estaban vulnerando sus derechos, por lo que buscó ampararse, pues los planes del gobierno afectaban parte de su terreno.

En 2001, un juez ordenó detener las obras para construir una calle de acceso al Hospital ABC, en el predio El Encino. Aunque el gobierno local aseguró que la obra se había cancelado, el abogado de Escobedo dijo que la construcción continuaba. El juez volvió a ordenar la cancelación de la obra y en 2003 determinó que el gobierno local debía retirar la maquinaria del lugar.

Posteriormente se inició un procedimiento jurídico y varios funcionarios locales, policías y el dueño del terreno fueron llamadas a testificar.

Al final, el juez le pidió a la PGR que atrajera el caso para que pidiera el desafuero del entonces jefe de la capital, el cual se llevaría a cabo en la Cámara de Diputados, con el fin de que enfrentará un proceso legal.

Antes de acudir a la Cámara de Diputados, López Obrador propuso ante una multitud reunida en el Zócalo el inicio de un movimiento de resistencia civil y anunció que estuviera donde estuviera, buscaría la candidatura presidencial del PRD.

"Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia", fueron las últimas palabras que Andrés Manuel López Obrador pronunció ante la Cámara de Diputados al argumentar su defensa el 7 de abril de 2005.

Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara Baja aprobó por 360 votos en favor, 127 en contra y dos abstenciones, retirar el fuero constitucional a López Obrador.

En la Sección Instructora, el subprocurador de la Procuraduría General de la República, Javier Vega Memije, habló para argumentar que López Obrador, al no acatar una suspensión provisional ordenada por un juez, desafió a la ley y demostró su desprecio por ésta, pretendiendo ahora gozar de impunidad.

En su turno, López Obrador se dijo inocente y acusó al entonces presidente Vicente Fox de estar detrás de su desafuero por presiones de un grupo de empresarios.

Semanas más tarde, los asambleístas Gabriela Cuevas y Jorge Lara, ambos del PAN, pagaron una fianza de 2 mil pesos a favor de López Obrador para que enfrentara en libertad bajo caución, y en calidad de indiciado, el proceso judicial.

El 24 de abril, López Obrador encabezó la marcha del silencio en la capital del país, en la que reunió a un millón 200 mil personas, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local.

Tres días después, el entonces presidente Vicente Fox informó la renuncia del procurador Rafael Macedo de la Concha y el 4 de mayo la PGR determinó no ejercer acción penal en contra del perredista.

Tras superado el asunto del desafuero, el 11 de agosto de 2005 López Obrador inició un recorrido por el país como precandidato a la Presidencia de la República.