"Así me maten, no voy a dejar de buscar"

Hermosillo, Sonora.- "¡Nunca dejaré de buscar a mi hijo, aunque me maten! Me pidieron que pare de buscar, pero no lo haré", asegura Francisca Leticia, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue privada de la libertad por encapuchados durante el fin de semana.

Leticia busca a su hijo Alice Alfredo Rousse Álvarez, desaparecido el 27 de julio del 2020, y a su esposo Julián Francisco Castillo Félix, desaparecido el 17 de agosto de 2020, en Hermosillo.

"Desde que me llevaron pensé que ya no iba a volver. Me sacaron de mi casa con la cara tapada, nadie se dio cuenta; solo una vecina alcanzó a ver movimiento pero nunca se imaginó lo que estaba pasando", relata.

Francisca Leticia Álvarez Rivera, de 48 años de edad, fue plagiada alrededor de las 18:40 horas del sábado 30 de octubre, y liberada a las 10:40 horas del domingo 31.

Todo pasó muy rápido. Cuando Leticia se arreglaba para ir a la fiesta de cumpleaños de su hija, al menos seis hombres armados entraron a su casa, revolvieron todo, le robaron pertenencias, electrodomésticos y hasta muebles, y se la llevaron también a ella.

Convaleciente, con las huellas de la tortura recibida: cachazos de arma de fuego, tabletazos, toques eléctricos y hasta quemadura con un soplete en la una de sus piernas, narra el infierno vivido en las horas en que estuvo en cautiverio.

Tirada en el suelo, fue humillada y golpeada en diferentes tiempos por varias personas. "Luego me pedían que dejara de buscar (a su hijo desaparecido), pero como es inútil eso. ¡Así me maten!, ¿cómo voy a dejar de buscar a mi hijo?", se cuestiona.

"Si por parte del Comisionado de Búsqueda de Sonora no tenemos ningún apoyo, no nos ayuda. No se me hace justo dejar de buscar nomás porque ellos quieren. Ni modo, así muera, no voy a dejar de buscar", expresa.

La mujer confiesa que sí tiene miedo, pero necesita encontrar a su hijo. Incluso, ya tiene una pista, algún anónimo le ha dicho donde se encuentra.

En eso estaba, coordinando una búsqueda con retroexcavadora, porque según el reporte, en ese lugar está su hijo y otras dos personas más.

"Tuvo mucha suerte, la vamos a soltar", le dijo un sicario durante su cautiverio.

"Yo nomás los escuchaba, ni modo que me pusiera a contestarles", relata.