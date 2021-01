Así va el debate en las redes por las vacaciones de López Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell, fue captado este domingo en un restaurante de Playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, Costa de Oaxaca.

Las fotografías, que comenzaron a difundirse a través de redes sociales, muestran al funcionario de Salud, vocero del gobierno federal para la emergencia por Covid-19, acompañado de una mujer en un restaurante del hotel El Alquimista, en Zipolite.

Ante estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros personajes como Gerardo Fernández Noroña, Antonio Attolini y David León justificaron el viaje del subsecretario, mientras que otros lo criticaron.

López Obrador comentó que debe de ser el propio funcionario que explique esta situación, pero manifestó que el subsecretario ha estado trabajando "muy intenso" y que está cumpliendo con su responsabilidad, además de que tiene derechos.

"Hay que preguntarle a él por la tarde yo lo que puedo decirle, en abono a la conducta de el doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante muy intenso, que ha estado cumpliendo con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar, y que pues ya su situación en lo personal, aunque si es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique. Eso es mejor.

"Nosotros tenemos que reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos, más cuando están muy 'lamparados', muy observados, todos", dijo.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez fue una de las primeras en señalar las acciones de López-Gatell con una frase y una fotografía.

"El pueblo sufre y el gobierno goza. Esto es Morena en el peor momento de la pandemia", escribió la legisladora.

A la lluvia de críticas se unió Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, quien pidió la renuncia de López Gatell.

"Después de estas imágenes que pintan de cuerpo entero su irresponsabilidad e insensibilidad, es insostenible que López-Gatell siga al frente del manejo de la pandemia. Hugo López-Gatell, por respeto al personal médico que no ha tenido descanso, renuncie. Hágalo por el bien de México", escribió.

Margarita Zavala, líder de México Libre, manifestó que López-Gatell no es cualquier servidor público, sino quien es el encargado de "(mal) manejar" la pandemia del Covid-19.

"No comparto su visión. Se trata de un servidor público al que se le puede pedir un sentido elemental de congruencia y solidaridad. Y no es cualquier servidor público, es el encargado de manejar (mal) la pandemia que oficialmente lleva más de 127 mil fallecidos en México", escribió también en esa red social.