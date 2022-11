Asisten 1.2 millones a marcha de AMLO; Sheinbaum reporta saldo blanco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Este domingo la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a la marcha convocada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus cuatro años de gobierno asistieron cerca de 1.2 millones de personas.

En un tuit, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que además de la cifra hubo saldo blanco; "no se rompió un vidrio".

La mandataria capitalina agradeció a todos los asistentes ya que siempre son bienvenidos a la capital del país, "una ciudad de libertades, y también les pedimos que regresen con bien a sus estados".

"Hoy ocurrió algo histórico en la Ciudad de México, la marchar a cuatro años de la transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a cabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hubo saldo blanco, no se rompió ningún vidrio, y marcharon cerca de 1.2 millones de personas de los 31 estados de la República y de la Ciudad de México y también vinieron migrantes", indicó en un video en redes sociales.

"De verdad el día de hoy me siento emocionada, una marcha histórica en la Ciudad", finalizó.

La manifestación arrancó después de las 9:00 horas, cuando el presidente arribó al Ángel de la Independencia, donde ya lo esperaban su hijo Andrés López Beltrán, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes de Morena.

Luego de cinco horas y tras llegar a la plaza de la constitución, López Obrador emitió un discurso donde aseguró que no ha contratado deuda para rescatar a poderosos y expresó "al carajo con todo" de proteger a los políticos corruptos y a los de arriba, como afirmó ocurría en sexenios pasados.

Asimismo, resaltó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al cual calificó como una de las mejores terminales aéreas del mundo aunque "los opositores no lo quieran aceptar".

Sobre el Tren Maya presumió que es la obra ferroviaria más importante del mundo. "Es la obra ferroviaria más grande que se construye actualmente en el mundo. Son mil 554 kilómetros, el segundo lugar, no voy a decir el país, está construyendo un tren de 750 kilómetros, la mitad", sostuvo.

El 13 de noviembre, Martí Batres dijo que la marcha del INE oscilaba entre los 10 y 12 mil asistentes. A la mañana siguiente, el presidente López Obrador subió la cifra a 60 mil.