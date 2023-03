Asistencia Electoral de la ONU externa preocupaciones por Plan B

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL). - El jefe de la División de Asistencia Electoral de la ONU, Craig Jenness, en una reunión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, externó su preocupación por el Plan B de la Reforma Electoral, por la falta de servidores públicos expertos en materia electoral.

"Funcionarios con experiencia en diferentes áreas de la organización electoral podrían ser despedidos con esta legislación", apuntó Jenness.

Sobre la experiencia de los trabajadores en materia electoral, sostuvo que "es difícil encontrar en otras partes del mundo, expertos como los del INE".

En un encuentro en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ambos coincidieron en subrayar la importancia de fortalecer la democracia.

"Son tiempos para la democracia global", sostuvo Jenness, al agradecer al Instituto Nacional Electoral las acciones realizadas en la cooperación para el desarrollo democrático global.

"Nosotros apreciamos que los responsables de organizar elecciones nos apoyen y queremos seguir colaborando con el INE", señaló.

Durante su visita de trabajo en Estados Unidos, Lorenzo Córdova expuso que la democracia vive "tiempos difíciles", independiente de las formas y mecanismos que ésta adopte.

Expresó que la desinformación y la polarización son cada vez más preocupantes en las democracias modernas, pues atentan en contra de reglas e instituciones que le dan cauce, forma y sentido a la vida en clave democrática.

Por ello, subrayó la necesidad de que las autoridades electorales cuenten con mecanismos de comunicación asertiva.

"No basta hacer elecciones con altos estándares técnicos como ha venido ocurriendo, es necesario tener estrategias de comunicación muy bien pensadas que sean asertivas y, sobre todo, oportunas", apuntó.

Este jueves, el Consejero Presidente se reunió con integrantes del Council of the Americas, con quienes habló de los retos para la democracia que enfrenta México y la región.