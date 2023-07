Aspirante del Frente Amplio revive iniciativa sobre portación de arma

A-AA+

Ante los alarmantes índices de inseguridad que día a día incrementan, Jorge Luis Preciado Rodríguez, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, revivió su propuesta para que la ciudadanía pueda portar armas de fuego para su legítima defensa.

Recordó que, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República en octubre de 2016, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 10 Constitucional, a fin de que los mexicanos puedan portar armas en sus vehículos o negocios para hacer frente a un robo o asalto.

"Nadie puede atentar contra tu vida, contra tu libertad, contra tu familia, tú tienes en todo momento el derecho inalienable de defenderte, eso no te lo puede quitar nadie, ni el Estado", apuntó.

Destacó el creciente número de homicidios y personas lesionadas por armas de fuego durante un robo, por lo que hoy más que nunca se hace necesario retomar esta iniciativa para inhibir este tipo de ilícitos.

"Tenemos una delincuencia perfectamente armada contra una población absolutamente sin la posibilidad de defenderse. Entonces tú no puedes permitir que te maten, cierto tipo de delitos sí disminuyen cuando la población tiene la posibilidad de la legítima defensa", expresó.

Preciado Rodríguez dijo que valdría la pena replantear la posibilidad de permitir la posesión de armas con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

La iniciativa presentada en octubre de 2016 fue rechazada por todos los grupos parlamentarios y por el gobierno; sin embargo, aseguró que "es momento de poner en el centro del debate nacional esta posibilidad ante la alarmante alza en las estadísticas delincuenciales".

"¿Por qué el Estado no quiere que el pueblo tenga un arma?, obviamente porque los malos gobiernos le tienen miedo a que el pueblo se pueda levantar", concluyó.