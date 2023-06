Aspirantes a la Presidencia no deben caer en campaña anticipada: INE

A-AA+

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, subrayó que los aspirantes a la Presidencia deben apegarse a la ley para no caer en actos anticipados de campaña, ya que de confirmarse, se quedarían sin el registro de la candidatura.

En la sesión de este viernes, se declararon improcedentes las medidas contra Claudia Sheinbaum; la senadora del PRI, Beatriz Paredes y el diputado del PAN, Santiago Creel por presuntos actos anticipados de campaña.

"Actuar al límite de las normas, muchas veces tiene que ver con actos que caen en simulación. Esos adelantos, en la propia ley, tienen una sanción, una consecuencia severa; cuando queda una sentencia firme de un anticipo, la consecuencia es que no puede ser registrado como precandidato o candidata", sostuvo.

Señaló que no es tiempo de aspiraciones a cargos de elección popular que sean expuestas en medios de comunicación o que los actores políticos hablen sobre propuestas de gobierno, ya que el proceso electoral inicia hasta septiembre.

"Es muy importante para México y la democracia, que todas las personas políticas se ajusten a la ley. Sobre todo, quienes pretenden gobernar o representar a ciertos niveles porque si no ¿qué ejemplo estamos dando?", apuntó.

En uno de los asuntos, legisladores de Movimiento Ciudadano denunciaron a la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad por un evento realizado en el Monumento a la Revolución el 15 de junio.

La Comisión determinó que son improcedentes las medidas porque son actos consumados e irreparables, además de que la funcionaria se separó del cargo desde el 16 de junio.

Al respecto, la consejera Claudia Zavala señaló que la Sala Especializada del Tribunal Electoral deberá analizar el fondo para determinar si existió una campaña anticipada en este mitin de la exjefa de Gobierno.

Morena también interpuso una denuncia contra la senadora del PRI, Beatriz Paredes por supuesta campaña anticipada por manifestar sus aspiraciones a la presidencia en distintos medios de comunicación.

Sin embargo, la comisión resolvió no implementar las medidas cautelares, aunque la conminó a actuar apegada a los principios de "legalidad y equidad".

La consejera Zavala dijo que existe una incongruencia de los partidos políticos al momento de denunciar estos actos, al señalar que podrían estar violando la ley, mientras que sus militantes replican conductas similares.