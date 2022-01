Aspirantes al STPRM denuncian anomalías

La elección para la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podría anularse por las anomalías en el proceso de selección por parte de las 36 secciones que lo conforman, dijeron ayer lunes aspirantes que presentaron su candidatura ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Advirtieron que los actuales dirigentes "no quieren soltar la Secretaría General por instrucciones de Carlos Romero Deschamps, quien sigue dirigiendo al sindicato desde su jubilación, y han estado amenazando o intimidan no sólo a los trabajadores para que voten por su candidato, Ricardo Aldana, actual tesorero del STPRM y socio del exlíder sindical, sino que lo hacen con trabajadores que aspiran a un cargo".

Tras solicitar no ser identificados para evitar represalias laborales, indicaron que el próximo 20 de enero las autoridades laborales darán a conocer quienes entre los aspirantes que se registraron cubren los requisitos para participar en el proceso.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 29 de diciembre que la actual dirigencia presiona y opera en Pemex para imponer en sindicato a socio de Deschamps.

El grupo de Carlos Romero Deschamps está impulsando al tesorero como próximo dirigente e incluso 5 días antes de que el Comité Ejecutivo del gremio petrolero lanzara la convocatoria, Aldana Prieto, cercano al exlíder sindical, fue proclamado ganador de las elecciones para sustituir a quien fuera su jefe.