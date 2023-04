Aspirantes de oposición piden fortalecer coalición rumbo a 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Tras refrendar su intención de buscar la Presidencia de la República, el excanciller José Ángel Gurría Treviño y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ildefonso Guajardo, hicieron un llamado a fortalecer una alianza de oposición entre PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rumbo a 2024, sin dejar de lado los intereses de la ciudadanía.

Al participar en el Foro Unidad y Gobiernos de Coalición, organizado por UNID@S, José Ángel Gurría se destapó y anunció que luchará por ser el próximo presidente de la República.

Gurría Treviño se presentó como candidato ciudadano, pero también simpatizante de todos los partidos de oposición.

"Yo aspiro a convertirme primero en candidato de la alianza Va por México para después, con el apoyo de la coalición, ganar las elecciones y convertirme en presidente de la República", expresó.

Dijo que la próxima elección presidencial solo será concebible con un papel central de la sociedad civil, de la mano de los partidos políticos.

"Es prioritario, es indispensable, es inaplazable, es inevitable, es irremplazable que el PAN, el PRD, el PRI, e idealmente MC, formen una coalición, que mantengan la coalición, que fortalezcan la coalición y eleven el nivel de confianza entre sus líderes, sus operadores políticos y sus expertos. Es la única forma de prevalecer electoralmente", advirtió.

Por su parte, el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo advirtió que al formar una coalición opositora se corre el riesgo de caer en los errores que los partidos están cometiendo, al no considerar los intereses de la ciudadanía.

Insistió en que se debe evitar los partidos "que chupan la sangre del sistema, que persisten simplemente por contrato, por transacciones de poder".

"La coalición no necesariamente es la panacea. Va a depender cómo construyamos el acuerdo y cómo construyamos el programa", apuntó.

El exsecretario de Economía sostuvo que es partidario de una coalición, siempre que tenga un diseño que impida que prevalezcan los intereses de partidos por encima de la ciudadanía.

"Quiero ser presidente de este país, pero al mismo tiempo reconozco el valor de esta oferta de aspirantes. De aquí saldrá no sólo el próximo gobierno de México, sino el próximo gabinete", afirmó.