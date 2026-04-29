Asume FGR caso de la CIA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de México dijo el martes que consolidó las investigaciones sobre el controvertido caso de los dos agentes de la CIA que murieron en un accidente en Chihuahua, y que desencadenó la renuncia del fiscal de ese estado norteño.

El anuncio se dio horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en su conferencia matutina al Ministerio Público avanzar las investigaciones sobre la participación que tuvieron en el país los dos agentes estadounidenses, y descartó que la salida del fiscal César Jáuregui implique el cierre del caso.

Jáuregui anunció el lunes su renuncia tras reconocer que hubo omisiones en la información sobre los agentes extranjeros y admitió que esa falla "vulneró los mecanismos de control y comunicación" que debía asegurar como fiscal.

Los dos agentes estadounidenses murieron junto a dos funcionarios de la fiscalía estatal el 19 de abril cuando la camioneta en la que viajaban derrapó y cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas—y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas.

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Los estadounidenses fallecidos eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), confirmaron a The Associated Press un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas familiarizadas con el asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratarse de temas sensibles de inteligencia. La CIA no ha hecho comentarios.

La FGR indicó que inició una investigación por "noticia criminal" por las declaraciones que proporcionó Jáuregui el 19 de abril y la información que difundió la Mesa de Seguridad Estatal.