Atacan a tiros a diputados de MC

Culiacán, Sin.- El líder estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix; su compañera de bancada, la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, y su chofer, Gonzalo "N", fueron objeto de un ataque por parte de hombres armados, los tres resultaron heridos; se desplegó un operativo de búsqueda para dar con los agresores.

El ataque tuvo lugar cuando los diputados transitaban en una camioneta blanca, conducida por Gonzalo "N", sobre Paseo Niños Héroes, en el centro de la ciudad.

Minutos antes habían salido del Congreso y se dirigían a sus oficinas a recoger documentos y maletas porque tenían programado un viaje a la Ciudad de México.

La camioneta quedó con impactos de bala del lado del chofer y del lado del copiloto.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que el diputado Sergio Torres se encuentra grave, mientras que la diputada Elizabeth Montoya está fuera de peligro y necesita una serie de operaciones. Precisó además que el escolta lesionado, quien repelió la agresión, no presenta complicaciones mayores.

"He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda de los responsables.

El gobernador comentó que "un atentado como éste nos pone en actividad intensiva; se busca que se esclarezca el tema". Dijo que no puede anticipar el posible móvil de este atentado registrado sobre la avenida Niños Héroes, por ser un hecho complicado y mencionó que tienen la seguridad suficiente para atender el caso.

Tras la agresión que sufrieron los diputados, el gabinete de seguridad federal informó que mantiene coordinación con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los responsables.

Resaltó que, en coordinación con los patrullajes de seguridad, se ubicó un vehículo de color blanco abandonado en la calle Rafael Buelna, frente al estadio Universitario, a cuatro calles del ataque, presuntamente relacionado con los hechos.