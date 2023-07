Atacan localidad de Apatzingán con drones cargados de explosivos

A-AA+

APATZINGÁN, Mich., julio 10 (EL UNIVERSAL).- Este lunes un grupo criminal volvió a atacar con drones cargados de explosivos la localidad de Loma de Los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán.

La ofensiva delictiva, inició a las 8 de la mañana, con el envío y estallido de dos artefactos no tripulados cargados con c4, a las viviendas de ese poblado de la Tierra Caliente.

Minutos antes de las 7 de la noche, el grupo armado hizo estallar un tercer explosivo, el cual, al igual que los dos previos, no alcanzaron a ningún habitante.

A pesar de que las autoridades estatales de seguridad anunciaron un operativo en la zona, no ha habido presencia.

El domingo, los pobladores de esa localidad, ubicada a no más de 20 kilómetros de la cabecera municipal y a cerca de 5 kilómetros del cuartel de la Guardia Nacional, reportaron que un grupo criminal perpetró varios ataques con drones cargados de explosivos.

Los lugareños documentaron en videos, los daños en algunas viviendas y la manera en la que quedó la víctima, al caer encima los drones con explosivos.

En las imágenes se ven las lesiones del joven tirado en el piso y los daños en las casas de esa localidad que ha quedado desde hace dos meses, entre el fuego cruzado de grupos criminales antagónicos.

Los habitantes informaron que un joven fue gravemente lesionado y también daños en algunas viviendas de esa comunidad.

Al no llegar la ayuda de las fuerzas estatales o federales, los pobladores trasladaron a la víctima a un hospital de la ciudad de Apatzingán, en un vehículo particular.

Las autoridades estatales, anunciaron desde hace una semana, la instalación de una Base de Operaciones Interinstitucionales.

La BOI, está conformada principalmente por autoridades de seguridad estatales y federales que también han sido atacadas en esa franja de guerra donde los cárteles se disputan el territorio.