"Atacar incendio en Tepoztlán con contrafuego fue mala decisión"

CUERNAVACA, Mor., marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Bienes Comunales de Tepoztlán, Francisco Almazán, cuyos integrantes combaten el incendio forestal en el cerro de El Tepozteco, afirmó que definitivamente fue una mala decisión de los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), atacar el siniestro con la técnica de contrafuego porque lejos de controlar las lenguas de fuego las avivaron y ahora ya cubre todo el cerro.

Almazán explicó que la técnica utilizada por personal de Conafor no es recomendable por el alto riesgo de que el fuego aumente, y por lo regular los grupos de combate de Tepoztlán no lo usan, sobre todo porque ponen el peligro la vida de algunos voluntarios que carecen de experiencia en los incendios forestales.

"No hay que culpar a nadie, porque hay veces se toman decisiones equivocadas, pero todo se busca para no dañar a la gente", refirió.

Por su parte, la delegación de Conafor afirmó que en las próximas horas emitirá un comunicado de prensa porque aparentemente existe una confusión sobre los autores de utilizar la técnica de contrafuego. Personal de esa dependencia deslindaron a sus brigadistas y, según ha trascendido, lo explicarán en el comunicado de prensa.

Mientras tanto el líder de Bienes Comunales sostuvo que los contrafuegos no se hacen cuando no se tiene la certeza de sus resultados. "Regularmente no lo hacemos. El voluntariado no lo permite porque es peligroso. Un contrafuego se combate el fuego en sentido contrario, pero antes se hacen brechas y muchas veces el calor de los incendios forma corrientes térmicas que provocan remolinos y es cuando la lumbre se va hacia otros lados. Ese es el mayor riesgo", explicó.

La técnica, abundó, no es recomendable porque cuando se queman pastizales y hojas secas en sitios adyacentes al fuego para evitar su propagación, se prenden las copas de los árboles y quedan como antorchas y entonces las brechas cortafuegos no sirven de nada.

"Yo no culparía a la Conafor porque todos hacemos el esfuerzo de apagar el fuego", dijo Francisco y agregó que el incendio alcanzó sitios donde no pueden ingresar a pie y solamente esperan el apoyo de los helicópteros para detener el avance del fuego.

"Ahorita esperamos los helicópteros, se fueron por combustible, pero dijeron que iban a regresar y ojalá sea cierto y no nos dejen atrapados como el año pasado, cuando de una brigada de 11 elementos, cinco nos quedamos atrapados entre el fuego; tres logramos salir, pero dos de mis compañeros se aventaron a un estanque natural de agua y sólo así pudieron salvar su vida", contó.



Fuego ha afectado 74 hectáreas

Por su parte autoridades federales y estatales que atienden el incendio forestal en el paraje Los Corredores de Tepoztlán dieron a conocer que hasta el mediodía el fuego lleva afectadas 74 hectáreas, con un 20 por ciento de control y 10 por ciento de liquidación.

En el combate participan 435 elementos entre brigadistas y voluntarios, y dos helicópteros que han realizado 25 descargas de mil 800 litros de agua cada una en las últimas dos horas de este miércoles.

En conferencia de prensa la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó que la afectación por el incendio forestal no es tan alta como la del año pasado que dejó un total de 320 hectáreas afectadas.

Dijo que la población no corre riesgo, pero hizo un llamado a evitar realizar actividades al aire libre, y agregó que la meta es que la afectación sea menor a la que se registró en abril del 2021.

También dieron a conocer que una persona de apodo "El Pipiolo" que tiene domicilio en el poblado de San Andrés de la Cal, perteneciente a Tepoztlán, fue puesta a disposición del Ministerio Público por alteración del orden, pero se presentará una denuncia por delitos ambientales.