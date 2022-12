Ataque armado deja cuatro personas sin vida en Guaymas, Sonora

A-AA+

GUAYMAS, Son., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Un ataque armado dejó como saldo cuatro personas sin vida, en la colonia Las Palmas de Guaymas, Sonora.

Autoridades de los tres niveles de gobierno activaron el Código Rojo, tras registrarse un intenso tiroteo sobre el bulevar Rodrigo de Triana.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves 29 de diciembre, al sur del puerto.

Reportes indican que las víctimas viajaban en un vehículo Pick up, marca Ford, tipo Ranger, modelo arrasado, color gris.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, pero las personas habían fallecido, por lo que acudieron peritos y personal de Medicina Forense de la Fiscalía de Sonora para el levantamiento de pruebas y de los cuerpos.

El área fue resguardada por elementos federales de seguridad, mientras agentes de la Policía Municipal realizaron el Informe Policial Homologado (IPH).

Con estas personas ejecutadas, suman seis las asesinadas en las últimas horas en Guaymas, donde la violencia se ha recrudecido.

La madrugada de este jueves, un hombre falleció a bordo de una ambulancia de la Base de Rescate de San Carlos, hasta donde llegó pidiendo ayuda tras ser herido de bala.

Por la mañana, luego de reportarse detonaciones de arma de fuego, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, en el camino de terracería del Fraccionamiento Los Arcos en San Carlos.

Las víctimas aún no han sido identificadas y las autoridades aún no han emitido información sobre los tres hechos violentos con víctimas fatales.