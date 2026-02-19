Ataque armado en parque deja nueve niños lesionados

San Francisco del Rincón, Gto.- Nueve niñas y niños fueron heridos en el ataque armado registrado este martes en el Parque de la colonia Renovación, además un hombre de 36 años murió y otro más resultó con lesiones, en este municipio de Guanajuato.

Algunos de los menores acababan de salir de sus clases del catecismo que imparten en el templo ubicado a unos metros del espacio de recreación.

Los juegos infantiles fueron impactados por las balas, al igual que las bardas y portones de las viviendas que están cerca del parque, situado en la calle Brasil.

La balacera ocurrió minutos antes de las 10:00 de la noche cuando un grupo de hombres con armas largas disparó a las personas que convivían en ese punto. De acuerdo con el reporte, los agresores huyeron en motocicleta, mientras familias y vecinos clamaban ayuda para las víctimas.

El secretario de Seguridad Ciudadana municipal de San Francisco del Rincón, Abel Márquez, señaló que un hombre de 36 años de edad falleció tras ingresar al hospital comunitario de San Francisco del Rincón.

El mando de seguridad precisó que los infantes se encontraban jugando en el momento de la agresión armada. Los lesionados, quienes tienen entre cinco y 16 años de edad, fueron trasladados por sus familiares a instituciones de salud, ocho al hospital civil y uno a una clínica privada. Del total de los lesionados, seis fueron dados de alta.

En tanto, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó lo ocurrido e informó que actuarán con firmeza, responsabilidad y con toda la fuerza del Estado en contra de los agresores.

"En Guanajuato no normalizamos la violencia y mucho menos cuando vulnera a nuestra niñez", comentó la gobernadora.