Ataque con explosivo casero en pizzería deja 2 lesionados en Juchitán

A-AA+

OAXACA, Oax., julio 22 (EL UNIVERSAL).- Un artefacto explosivo, aparentemente de manufactura casera, explotó en la tarde de este viernes frente a una sucursal de la pizzería Domino's, a dos cuadras del centro de la capital de Oaxaca, y dejó dos personas con lesiones en mano y pie, así como daños materiales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades policiacas, el ataque ocurrió cerca de las 17 horas con 20 minutos, en esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que dejó como saldo a dos personas heridas.

Uno de los trabajadores del establecimiento comercial, narró a los elementos de la policía que observó que dos personas vestidas con ropa color negro, a bordo de una motocicleta, lanzaron el artefacto que explotó en la entrada con puerta de cristal.

En el lugar de la explosión, las autoridades policiacas hallaron una escoleta o disparador del artefacto. La explosión provocó alarma entre los comerciantes cercanos. Es la primera vez que en Juchitán ocurre un ataque de esa naturaleza.

Los policías municipales y estatales establecieron un cerco de seguridad y cerraron la circulación vehicular sobre la avenida principal de la ciudad, la 16 de septiembre, mientras los agentes investigadores de la fiscalía realizaban sus labores.

Gobierno de Oaxaca dice que "no va a tolerar" ataque

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López afirmó que el hecho de violencia ocurrido la tarde del viernes en la ciudad de Juchitán de Zaragoza "no se va a tolerar y tampoco quedará impune".

El responsable de la política interior en el estado informó que la instrucción del gobernador Salomón Jara Cruz es dar con los responsables intelectuales y materiales de la agresión a las personas y a la inversión privada en la región del Istmo.

"Hechos como el ocurrido la tarde noche del viernes no serán motivo para permitir que exista la impunidad y tampoco para que la inversión privada tenga temor, vamos a reaccionar y responder", señaló Romero López en un comunicado,

"En lo inmediato la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca darán respuesta puntal a este y otros hechos que pudieran generar una situación incorrecta, habrá resultados para garantizar la paz social y la seguridad en Juchitán de Zaragoza y en el Istmo de Tehuantepec", aseveró.

Indicó que hay una estrategia de seguridad federal en el Istmo de Tehuantepec por lo que en próximos días se convocará a una reunión del Gabinete de Seguridad para atender la región.