Ataque en comandancia dañó 15 casas

Zacatecas, Zac.- El atentado contra la policía municipal de Luis Moya, en el que se hizo explotar un vehículo y dejó tres policías heridos, también siniestró parte del Rastro Municipal, así como daños en aproximadamente 15 viviendas, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal de Zacatecas.

En entrevista con El Universal, el funcionario consideró que este hecho delictivo les hace pensar que sí "se trató de una agresión contra la fuerza municipal", aunque precisó que el inmueble de la Dirección de Seguridad Pública realmente no registró daños de consideración, debido a que el vehículo que fue utilizado para detonar los explosivos fue colocado a la altura de un rastro que está aledaño a la comandancia.

Precisó que en Luis Moya la corporación cuenta con 30 elementos y que los tres heridos son policías estatales que están comisionados a la corporación municipal, quienes resultaron con heridas de fragmentos de cristales por la onda expansiva, pero fueron dados de alta del hospital a las pocas horas.

De acuerdo con la evaluación de daños, la onda expansiva dañó 15 viviendas, principalmente se registraron vidrios rotos de las ventanas y algunas afectaciones estructurales, mismas que ya se están atendiendo.

