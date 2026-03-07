logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ataque en comandancia dañó 15 casas

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ataque en comandancia dañó 15 casas

Zacatecas, Zac.- El atentado contra la policía municipal de Luis Moya, en el que se hizo explotar un vehículo y dejó tres policías heridos, también siniestró parte del Rastro Municipal, así como daños en aproximadamente 15 viviendas, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal de Zacatecas.

En entrevista con El Universal, el funcionario consideró que este hecho delictivo les hace pensar que sí "se trató de una agresión contra la fuerza municipal", aunque precisó que el inmueble de la Dirección de Seguridad Pública realmente no registró daños de consideración, debido a que el vehículo que fue utilizado para detonar los explosivos fue colocado a la altura de un rastro que está aledaño a la comandancia.

Precisó que en Luis Moya la corporación cuenta con 30 elementos y que los tres heridos son policías estatales que están comisionados a la corporación municipal, quienes resultaron con heridas de fragmentos de cristales por la onda expansiva, pero fueron dados de alta del hospital a las pocas horas.

De acuerdo con la evaluación de daños, la onda expansiva dañó 15 viviendas, principalmente se registraron vidrios rotos de las ventanas y algunas afectaciones estructurales, mismas que ya se están atendiendo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF
    Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF

    Concluyen entrevistas para elegir titular de la ASF

    SLP

    Redacción

    77 aspirantes comparecieron.

    Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión
    Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión

    Desde una estética, Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión

    SLP

    El Universal

    En el video de la sesión se observa cómo la legisladora prendió su cámara para votar

    Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial
    Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial

    Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial

    SLP

    AP

    Más de 2,000 militares refuerzan Jalisco para contener ataques y proteger sedes del Mundial.

    Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol
    Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

    Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol

    SLP

    El Universal

    Durante un vuelo con dron, se identificó un lugar clandestino de combustible en La Peñita de Jaltemba.