Ataque en las Pirámides deja dos fallecidos

Teotihuacán, Méx.- Dos personas murieron y al menos 13 extranjeros de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia resultaron heridos, siete de ellos por arma de fuego, en el ataque que realizó un hombre contra turistas en la Pirámide de la Luna, en esta zona arqueológica.

Una de las víctimas fatales fue una turista canadiense. El propio agresor se quitó la vida minutos después en el segundo descanso de la estructura prehispánica, informó el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Según una actualización informativa de las autoridades del Estado de México se informó que, además de los siete heridos por arma de fuego, resultaron lesionadas otras seis personas de Rusia, Colombia, Brasil y EU.

"Una persona le quitó la vida a una mujer, tenemos cuatro lesionados, el agresor se quitó la vida, únicamente las dos personas que tenemos sin vida, es el agresor y una mujer, hay cuatro lesionados, dos de nacionalidad colombiana, una canadiense y un ruso. Pareciera agresión directa, pero no podemos especular", dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

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Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía. Turistas que se encontraban en las plataformas superiores escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El atacante se posicionó en la primera plataforma de la pirámide, a 45 metros de altura, y disparó en múltiples ocasiones.

Testigos relataron que varias personas se arrojaron al suelo o descendieron a toda prisa por las escalinatas. Una mujer gritó que llamaran a la policía mientras un grupo permanecía tendido frente al sujeto armado.

Una testigo aseguró que el hombre armado tomó como rehenes a varios de los visitantes, a quienes habría amenazado para que permanecieran cerca de él.

En la imagen del agresor se aprecia su cuerpo sin vida recostado contra la pared de piedra de la pirámide. A un costado del cuerpo del agresor, ubicado en el segundo descanso del lado oriente, los peritos aseguraron un revólver, un cuchillo táctico, casquillos y cartuchos calibre .380, así como una mochila que contenía libros y fotografías, entre ellas un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial de tres hombres. En la primera plataforma quedaron 21 casquillos y manchas de sangre.