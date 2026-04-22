Ataque en pirámides fue bien planeado

CIUDAD DE MÉXICO.- El ataque en las emblemáticas pirámides de Teotihuacán que acabó con una turista muerta y otros 13 heridos —entre ellos un niño de 6 años y un adolescente de 13— fue una acción bien planificada por un mexicano de 27 años que actuó solo y era seguidor de acciones violentas en Estados Unidos, informaron el martes las autoridades.

Entre sus pertenencias llevaba una fotografía modificada con inteligencia artificial en la que se lo veía junto a los agresores del ataque en la escuela secundaria estadounidense de Columbine en 1999, confirmó a The Associated Press un funcionario estatal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones.

Además, el inusual tiroteo en las turísticas ruinas arqueológicas del norte de Ciudad de México ocurrió cuando se cumplieron 27 años de la masacre en esa secundaria de Colorado en la que murieron 12 estudiantes y un Guardia maestro.

El atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez y procedente del sureño estado de Guerrero, llegó a Teotihuacán un día antes en un Uber, se alojó en un hotel y el lunes casi al mediodía, subido a la Pirámide de la Luna, comenzó a disparar a los turistas con un viejo revólver mientras en su otra mano sostenía una bolsa de plástico con 52 cartuchos calibre 38, explicó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

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Jasso Ramírez preparó al detalle el ataque. "Adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideró le iban a ser de utilidad para llevar a cabo su objetivo", dijo el fiscal.

La pistola era un revólver de los años 60. Le costó unos 2.300 dólares, añadió el funcionario calculando en información recopilada del atacante.

Fueron 22 minutos de pánico. El agresor disparaba contra los turistas desde lo alto de la pirámide viendo a las fuerzas de seguridad acercarse a las que también atacaba. Algunas personas se tiraron al suelo y permanecieron inmóviles tratando de evitar llamar la atención del atacante, otras bajaron corriendo la pirámide mientras sonaban los disparos.

La Guardia Nacional trepó por la pirámide e hirió en una pierna al atacante. Al sentirse cercado se suicidó, dijo Cervantes mencionando las declaraciones de algunos de los testigos.