Ataque en Reynosa fue un acto de provocación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en el caso del ataque en Reynosa, Tamaulipas este sábado que dejó 15 muertos, se ha avanzado en las investigaciones "porque queremos llegar al fondo del asunto", pero acusó que fue un acto de provocación.

"Se está avanzando en las investigaciones. Ya hay detenidos, esa es la información que tengo, personas que participaron en estos lamentables hechos y se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso. , como lo planteamos y se están haciendo las investigaciones".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que informe el día de hoy sobre el caso, "con todas las reservas que se requieren.

"Más que nada porque está abierta la investigación, porque queremos llegar al fondo del asunto, porque fue un acto de provocación, desde luego reprobable, porque perdieron la vida inocentes, pero tenemos que saber qué originó esta acción porque no hubo un enfrentamiento, dispararon contra gente inocente", aseveró.

--AMLO pide no hablar a la ligera de terrorismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó no se puede hablar a la ligera de un "acto de terrorismo" pues indicó que esto da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuya en asuntos que solo competen a México.

"Es importante aclarar que de no podemos hablar a ligera hablar de terrorismo como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros, se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México.

"Son cuestiones delicadas, entonces, por eso vamos a investigar", dijo.

Señaló que cuando ocurrió la masacre en contra de mujeres y niños de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora, se pensaba que el gobierno mexicanos no podría llevar a cabo la investigación.

"(Sin embargo) ya prácticamente todos los que participaron están detenidos. Se acaba de detener a uno de los jefes de la banda que dominaba y que está vinculado con los detenidos de mujeres y de los niños en Bavispe", agregó.