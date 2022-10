Ataque en Totolapa, "dirigido a líder de la Familia Michoacana"

A-AA+

El ataque del miércoles en San Miguel Totolapa, en la Tierra Caliente de Guerrero, habría tenido como objetivo a José Alfredo Olascoaga Hurtado, "La Fresa", presunto líder de la Familia Michoacana.

En un video de 10 minutos difundido este jueves en redes sociales, un hombre, a quien se señala como Alfredo Olascoaga Hurtado, asegura que el ataque del grupo armado, que dejó 23 personas muertas, tenía como objetivo a su persona, así como al alcalde Conrado Mendoza y a su papá, Juan Mendoza.

Relató que el miércoles salió de su casa, en esa misma comunidad, para ir a una reunión con el alcalde para hablar sobre un video de un grupo rival que había hecho amenazas y antes de bajar de su camioneta blindada inició el ataque.

En el video habla de traiciones dentro del pueblo y reconoció que "se confiaron" porque no pensaba que alguien se atreviera a hacer un ataque en esa zona.

De acuerdo con su versión de los hechos, salió de San Miguel, buscó a su gente y menciona que "las cosas se salieron de control". Muestra un video en el que se observa una fila de camionetas en llamas, con manchas de sangre e impactos de bala. No se ven personas ni cuerpos.

"Estaba muy molesto, muy molesto y no dejamos ni un cabrón ahí, decidí que no merecían ni enterrarse, ¿por qué?, porque se volaron la barda al meterse en ese pueblo, pueblo tranquilo".

Pide a la gente de San Miguel estar tranquilos y no bajar la guardia. "Los que entraron están muertos, todos", asegura.

Advierte a personas que identifica como "El Saúl", "El Mula", "El Vago", que serían del grupo armado Los Tequileros, irá tras de ellos "los voy a encontrar".

José Alfredo Olascoaga Hurtado, "La Fresa", junto con su hermano Johnny Olascoaga Hurtado, "El Pez", son considerados los líderes del Cártel de la Familia Michoacana.

A ambos se les señala como los asesinos de Medardo Hernández Vera, "El Mantecas", quien era considerado por las áreas de inteligencia federales, como el tercero al mando dentro de la estructura criminal de esta organización delincuencial, sólo por debajo de "La Fresa" y "El Pez".

El gobierno del Estado de México ofrece 500 mil pesos por quien proporcione información confiable que permita la captura de estos dos capos. El cártel de La Familia Michoacana opera en Michoacán, Estado de México y Guerrero.

EL UNIVERSAL registra la existencia e información del video al identificar a este líder criminal, sin embargo, no reproduce las imágenes.