Ataque no es problema de seguridad sino de violencia: Enrique Alfaro

GUADALAJARA, Jal., julio 13 (EL UNIVERSAL).- El ataque con explosivos contra policías ocurrido la noche del martes en Tlajomulco no es un problema de seguridad pública, sino un asunto que tiene que ver con la violencia que genera el crimen organizado, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Pedirles un minuto de silencio porque ayer compañeros de la fiscalía del Estado y de la Policía Tlajomulco fueron atacados por un grupo de la delincuencia organizada y eso habla de un problema, que no es, porque luego se quiere confundir, de Seguridad Pública; hemos trabajado muy duro con los municipios para resolver el problema de seguridad, los robos, los asaltos, es un problema de violencia, de violencia brutal generada por el crimen organizado", dijo el mandatario en Mazamitla, durante una gira de trabajo por los municipios de la Sierra del Tigre.

En su recorrido Alfaro hizo un llamado a la "unidad" en tiempos que no son sencillos para el estado y recordó que hace algunos meses esta región de la entidad pasó por situaciones similares.

"Esta región tuvo un momento muy duro y la manera como pudimos juntos salir adelante y ver hacia el futuro y entender la lección que nos dejó este episodio por el que atravesó toda esta región tan importante en nuestro estado, creo que debe de servirnos para entender lo que estamos enfrentando", indicó.

En Guadalajara la Fiscalía realizó a puerta cerrada un homenaje a los agentes investigadores Joel Estrada Martínez, Mario Martínez Barrón y José Manuel García Gómez, quienes murieron en el ataque.

Por su parte, las autoridades de Tlajomulco señalaron que por petición de la familia del policía adscrito a la Unidad de Búsqueda del municipio que también murió en el atentado, no se revelará su identidad ni se le rendirá homenaje; además, se argumentó que por motivos de seguridad el comisario municipal, Omar García López, no daría entrevistas sobre el tema.