Ataques de AMLO, uno de principales problemas que enfrentan medios

El informe "Digital News Report 2021" publicado este miércoles por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford (Inglaterra) aseguró que: "Uno de los principales problemas que enfrentan los medios en México, además de una sociedad polarizada, con contracción económica y Covid-19, es la frecuencia de los ataques de un presidente populista que acusa a los medios de cobertura desigual y corrupción".

"El presidente se está volviendo más popular, y la gente está creyendo cada vez menos en los medios", advierte el texto. "México es uno de los pocos países en donde la confianza de los mexicanos en sus medios de comunicación se encuentra a la baja", agrega.

En el informe, realizado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, adscrito a la Universidad de Oxford, en colaboración con instituciones nacionales de los 6 continentes, señala a los ataques del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una de las posibles causas de las cifras decrecientes.

Sobre esto, el texto señala que el presidente López Obrador a menudo se enfrenta contra periodistas que lo interrogan. "Él prefiere tomar preguntas de quienes se refiere como 'benditas redes sociales' o de personajes por los que simpatiza", añade.

"López Obrador usa entusiastamente Youtube para conectar con votantes a través de la red, pasando por encima de los medios tradicionales, algunos de los cuales él acusa de actuar como propagandistas de sus predecesores en la presidencia".

Su propio gobierno es, sin embargo, generoso con sus propios anuncios para ayudar a quién lo apoya, asegura el informe "Digital News Report 2021".

"Los ataques del presidente podrían ser una de las razones para la caída de confianza en los medios entre los mexicanos -es uno de los casos de países que han visto declinar figuras de autoridad", asegura.

Sin embargo, no es el único que ha visto caer a estas figuras, ya que el sitio noticioso de Aristegui Noticias, vio la mayor caída de confianza.

"En nuestro reporte de 2019, notamos que algunos sitios con afinidad con el en ese entonces nuevo mandatario, incluida Aristegui, pudieron haber tenido expectativas de beneficiarse de mejores niveles de confianza. Eso no ha pasado", resalta.

Destaca que otra causa podría ser la difusión de información falsa y engañosa. "En nuestra encuesta, el 69% dijo haber visto mensajes falsos o información engañosa sobre el coronavirus y el 52% sobre política en la semana en curso- ambos temas son considerablemente más altos que el resto de publicaciones", indica el texto.

Detalló que los medios de comunicación en México se enfrentan a una audiencia polarizada, disminución de ingresos publicitarios y la necesidad de responder a los cambios digitales en hábitos de consumo.

Agregó que la competencia de los medios nativos digitales ha aumentado en la última década, sin embargo la televisión y la radio siguen siendo los medios más populares en general y son, además, los que reciben la mayoría de los ingresos publicitarios. "La prensa tradicional continúa desempeñando un papel importante", señala el informe.

El informe, firmado por María Elena Gutiérrez-Renteria, de la Universidad Panamericana, resalta que la industria de las noticias no se incluyó en el apoyo financiero del gobierno a empresas que enfrentan el impacto del Covid-19, "un elemento del cual fue un nuevo declive en publicidad".

EL UNIVERSAL. En una gráfica, el informe indica que EL UNIVERSAL se encuentra en tercer lugar de los medios tradicionales que los mexicanos consultan. En cambio, es el medio online más consultado por los mexicanos. En tanto, ocupa el segundo lugar de confianza solo por debajo de CNN.