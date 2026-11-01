Ataques no me van a detener: Grecia Quiroz

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Uruapan, Mich.- A un año del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, asegura que la guerra sucia, los ataques a su vida privada y los señalamientos provenientes incluso de familiares del exalcalde no la intimidan ni frenarán sus aspiraciones políticas.

A sus 36 años, Grecia lidera el Movimiento del Sombrero, que ya tiene presencia en 27 estados del país, y no descarta buscar otro cargo de elección popular en 2027.

"Hay un dicho que dice: lo que no te mata te fortalece, y eso es lo que ha venido sucediendo conmigo", afirma en entrevista con El Universal, al rechazar que las acusaciones sobre su relación personal con Manzo y los intentos de desprestigiarla puedan apartarla de la vida política.

La conversación se desarrolla en la Casa de Cultura, ubicada cerca de la Plaza Morelos, y a un costado del inmueble se instaló un altar con flores de cempasúchil y el rostro de Carlos Manzo, elaborado con ramas y hojas de árboles.

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En los últimos meses, las declaraciones sobre su vida personal y la relación que mantuvo con el exalcalde de Uruapan han llegado incluso desde el entorno familiar. La presidenta municipal considera que esos señalamientos desvían la atención de lo verdaderamente importante: esclarecer el homicidio.

"Se me hace muy bajo lo que hacen, porque realmente se desvirtúa el verdadero objetivo de lo que es la carpeta de investigación", señala; además, rechaza las insinuaciones que, según afirma, buscan involucrarla en el crimen.

Considera que detrás de algunos ataques existe la intención de impedir que alcance otras posiciones políticas.

"Me queda claro que van a hacer muchas cosas para que yo no pueda llegar a hacer algo más, políticamente, eso me queda muy claro", advierte la alcaldesa.

Recuerda una frase que Manzo repetía sobre los riesgos de enfrentar intereses políticos y criminales: "quien decide emprender una lucha de esa naturaleza puede encontrar tres destinos: el éxito, la muerte o la cárcel".

"A Carlos le tocó la muerte, yo espero que a mí no me toque ese camino", reflexiona.

Detrás de la confrontación política, Quiroz enfrenta la ausencia de su esposo. Cuenta que los últimos 12 meses han sido especialmente difíciles para ella y sus hijos, quienes siguen preguntando por su padre.

"Personal y familiarmente ha sido algo muy complicado. Carlos siempre me va a hacer falta. No hay día en que no lo extrañemos, que no se sienta su ausencia", admite Quiroz.