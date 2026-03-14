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Atienden derrame en playas del Golfo

Por El Universal

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Atienden derrame en playas del Golfo

Ciudad de México.- Las autoridades federales desplegaron un operativo para atender la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, luego de que a inicios de marzo se reportaran manchas en playas del Golfo de México, principalmente en Alvarado y Coatzacoalcos, así como en el litoral tabasqueño.

La estrategia es coordinada desde el Centro de Comando Unificado de Veracruz, con la participación de la Secretaría de Marina, Pemex, Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría del Medio Ambiente (Profepa) y representantes de la comunidad portuaria y pesquera, en conjunto con autoridades estatales.

Las dependencias explicaron, a través de un comunicado oficial, Pemex indicó que "debido a las condiciones meteorológicas y a las variaciones en las corrientes marinas, se han detectado manchas de hidrocarburos en playas del Golfo de México", mientras que en Dos Bocas señalaron que "el desplazamiento del derrame presenta una evolución distinta a la inicialmente prevista".

Brigadas oficiales junto con pescadores y autoridades locales, realizan jornadas de saneamiento en las playas afectadas. En Alvarado, además, se activó el Plan Marina para reforzar la limpieza del litoral y brindar apoyo a la población dedicada a la pesca.

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