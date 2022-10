"Atole con el dedo, eso de que ya no iba a haber espionaje", dice Anaya

A-AA+

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya afirmó que la promesa de que ya no iba a haber espionaje desde el gobierno federal, "fue atole con el dedo".

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, criticó a la administración de Andrés Manuel López Obrador, luego de que, tras el hackeo de información al Ejército, se revelara que sigue habiendo espionaje.

"Entre lo primero que salió, pues ya le cacharon otra mentira a López Obrador, ¿te acuerdas que mientras fue opositor y candidato, se cansó de repetir que ya no se iba a espiar a nadie? Pues resultó mentira. O sea, fue atole con el dedo eso de que al desaparecer el CISEN ya no iba a haber espionaje", declaró.

Anaya Cortés sostuvo que lo que pasó en realidad, es que "siguen espiando, solo que ahora lo hacen desde el Ejército. Y claro, pensaron que de eso nunca nos íbamos a enterar".

El panista acusó al Ejecutivo de minimizar las mencionadas revelaciones.

"Aunque lo agarren con las manos en la masa, él lo niega"

"Hizo lo mismo que hace cada vez que le cachan una mentira. Primero, aunque lo agarren con las manos en la masa, él lo niega, pues afirmó que ya no había contratos con las empresas que venden el software espía. Luego, repite el mismo chiste de siempre, pretendiendo que una canción de Chico Che es la respuesta a un asunto tan grave. Y, tercero, también como siempre, después del chiste, minimiza el problema. Y para cerrar con broche de oro, aunque ahí están las pruebas, nos vuelve a recetar la mentira", denunció.

Ricardo Anaya también sostuvo que otra cosa que hace el Presidente, es cambiar el nombre a las cosas.

"¿Te acuerdas cuando dijo que los sobornos a su hermano no eran sobornos, que eran ´aportaciones al movimiento´? Aquí salió con el mismo cuento. Ya que se hizo público el contrato con la empresa de espionaje, dice que el Ejército no espía, que es inteligencia", insistió.

El excandidato lamentó que el ejército haya Sido hackeado, y culpó al gobierno federal por imponerle tal la cantidad de tareas "que acaban descuidando lo que sí deben hacer, por andar en cosas que legalmente no les corresponden".

"Y es que el Ejército, que merece todo nuestro respeto, tiene tareas propias y muy importantes, marcadas en la Constitución. Entonces, el presidente se equivoca al pretender que ellos arreglen todo lo que su gobierno no ha podido arreglar", argumentó.

Anaya llamó a la ciudadanía a decir "basta", y propuso "que dejen de encargarle al Ejército que se haga cargo de lo que no le corresponde, y que respeten la privacidad de las personas".