Atracción de caso de excuñada de Gertz no fue por desconfianza: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó este miércoles que la atracción de los amparos de Laura Morán, ex cuñada del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y su hija Alejandra Cuevas, no reflejan una desconfianza hacia los tribunales federales.

Detalló que el caso fue atraído porque tanto el fiscal Gertz Manero como los familiares de Morán y Cuevas acusaban influencias indebidas en el mismo y espera que el Máximo Tribunal dicte una resolución imparcial en el asunto.

"No solamente no refleja una desconfianza, recuerde que la reforma judicial lo que hace es fortalecer los tribunales colegiados, confiamos por completo en los tribunales colegiados, pero cuando la Corte atrae un asunto no lo atrae solamente porque puede fijar un caso de trascendencia, lo atrae también cuando puede generarse una eventual injusticia", dijo.

"En este caso lo importante es que el asunto se va a resolver y a una parte le va a gustar y a la otra no pero se va a resolver sin que nadie pueda venir a decir que hubo influencia indebida de alguien, eso es lo importante y esperemos que dé tranquilidad que se resolvió conforme a Derecho".

En noviembre pasado Zaldívar propuso al Pleno de la Corte atraer dos amparos en los que un juez de Distrito ordenó reponer los procedimientos de Morán y Cuevas, acusadas de provocar la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal; hasta el momento antes del dictado del auto de formal prisión.

Los amparos fueron impugnados por Gertz Manero, como particular, y la Fiscalía General de la República (FGR).

Gertz Manero solicitó a la Corte atraer el caso y días antes de que el Tribunal emitiera su sentencia, Zaldívar hizo suya la petición y el Pleno lo apoyó con ocho votos.

"Como el doctor Gertz no es parte legitimada (para pedir la atracción) yo hice mía la facultad de atracción como sucede en otros asuntos cuando una parte no legitimada lo pide y lo presenté al Pleno.

"El primer argumento es que este asunto, por el desgaste mediático ya estaba afectando en la imagen la función tan importante que realiza la Fiscalía entonces teníamos que cuidar que este desgaste no siguiera dándose y en segundo lugar porque las dos partes, tanto la familia de la señora Alejandra Cuevas como el propio doctor Alejandro Gertz, alegaban que estaba habiendo corrupción e influencias indebidas en los tribunales federales, entonces para dejarlo más allá de cualquier duda lo atrae la Corte para que se resuelva de una vez bien y que quede claro que no hubo influencia de nadie", precisó.

"La Corte nunca ha estado dormida"; Zaldívar niega que se retengan asuntos "incómodos"

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó que su oficina retenga asuntos "incómodos" para el gobierno federal.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que cuando llegan los casos a la Corte y se turnan a un ministro ponente, no es sino hasta que ese ministro designado presenta un proyecto de resolución que el Pleno o las Salas pueden emitir una sentencia.

"La Corte nunca ha estado dormida y está trabajando intensamente", enfatizó.

"Quien diga que la corte está atrasando los asuntos, miente porque no es así".

El periodista Salvador García Soto dijo este miércoles que la oficina del presidente Zaldívar había retenido el amparo de la familia Morán y sólo tras las súplicas de ésta en días recientes fue que se inició el análisis del recurso jurídico, de acuerdo con su columna Serpientes y Escaleras.

"No fueran a pensar que el ministro presidente quería proteger a su amigo y ahora aliado, el fiscal Gertz Manero", escribió Soto.

La corte rechazó esta información. Anunció que actualmente los asuntos sobre el Código de Justicia Militar; el Código Militar de Procedimientos Penales; derechos de infancias trans; los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de México y las controversias constitucionales sobre la presa "La Boquilla", en Chihuahua; ya tienen proyectos de resolución y pronto serán listados para su discusión.

Reconoció que aún no hay proyecto de sentencia sobre las impugnaciones al acuerdo que dispone que la fuerza armada permanezca en labores de seguridad pública; la Ley de la Guardia Nacional; la orden de que las aduanas pasen al control de la Secretaría de Marina y la Ley de la Industria Eléctrica.

Por ello, lanzó un llamado a criticar a la Corte por sus sentencias y desde un punto de vista técnico y no por la incomodidad que estas pueden provocar.