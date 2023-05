Atribuye Monreal diferencias con oposición a disputa electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que coordinadores del bloque de contención lo acusaron de mentir y advirtieron que ya le perdieron la confianza, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, insistió en que todos los senadores fueron convocados a la última sesión en la sede alterna de Xicoténcatl y atribuyó las críticas de la oposición a la disputa por la Presidencia de la República en 2024.

En conferencia de prensa, admitió que dentro de su bancada también enfrenta oposición, por lo que reconoció que "esta es mi época más mala" de los últimos cinco años.

El líder de Morena en el Senado explicó que la falta de comisionados del Inai rompió el diálogo y detuvo la negociación con la oposición para sacar adelante otros nombramientos.

"A lo mejor esta es mi época más mala de los cinco años, de mayor debilidad, lo acepto, pero yo siempre me crezco ante el castigo", expresó.

Sostuvo que la postura de la oposición de replicar todo lo que él haga o diga es natural, porque "ese es su trabajo", pero dijo, ellos sabrán si es la estrategia correcta.

"Si la oposición cree que ya no hay confianza en la interlocución, es una opinión que yo voy a respetar, pero hasta el último día que la mayoría decida voy a intentar seguir construyendo puentes y seguir construyendo acuerdos", remarcó, aunque admitió que "ya todos estamos actuando en razón de la próxima elección de 2024".

Monreal Ávila subrayó que el bloque de contención está en su derecho de acudir a la Suprema Corte para impugnar las reformas aprobadas en la última sesión del periodo que consideren ilegales; sin embargo, aseguró que los 20 decretos se aprobaron bajo estrictos mecanismos de legalidad, tanto de las iniciativas como en la convocatoria y las votaciones de la sesión.

"No veo que una de ellas tenga visos de ilegalidad y por tanto de ser susceptibles de nulidad o invalides por parte de la Corte", enfatizó.

Sobre las diferencias con su grupo parlamentario, indicó que trabajará internamente y "espero que logremos unidad". Sin embargo, reveló que puso a disposición de sus compañeros de bancada su renuncia a la coordinación, porque "no soy un hombre obcecado o que se aferre a los cargos".