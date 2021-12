Atribuyen balacera en bar de Culiacán a sobrino de "El Chapo"

Un incidente ocurrido el fin de semana en un bar de Culiacán, en el que hubo disparos, un hombre herido y elementos de la policía estatal que no actuaron, podría tomar un nuevo rumbo, luego de que se diera a conocer un video en el que se observa a un hombre abrir fuego dentro de un establecimiento, quien en redes sociales se señala como un supuesto hijo de Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", sin que esto se confirmara por las autoridades.

Este miércoles comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a un hombre disparando una pistola adentro de un establecimiento que es identificado como el Bar Casanova. En el video, del cual no se tiene fecha en que fue captado, se escuchan 11 detonaciones, algunas de las cuales salen de la pistola que sostiene un hombre de pantalón negro y camisa café, quien posteriormente apunta a la cabeza de otro hombre. Quien dispara fue identificado en redes sociales como Aureliano Guzmán Araujo, quien sería sobrino de "El Chapo", sin embargo, esto no ha sido verificado por las autoridades.



Rebasados por hombres armados, policías dejan huir a sicarios

Por otra parte, el domingo 12 de diciembre se informó que, previo al acto de violencia en un bar, donde una persona resultó herida de bala, tres motociclistas de la Estatal Preventiva que se acercaron a un conductor que hacia piruetas en su vehículo, se vieron superados por hombres armados que bajaron de camioneta. En redes sociales circularon videos en los que se observa a policías encarando a presuntos civiles armados en un vehículo azul y otra unidad no identificada, los cuales huyen del lugar a exceso de velocidad sin ser detenidos ni perseguidos.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que, de acuerdo con videos captados por las cámaras de seguridad, cerca del lugar de donde se suscitó este hecho, se encontraba una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán, la cual no se acercó a brindar apoyo, por el contrario se retiró del lugar. El funcionario externó que los tres motociclistas se apegaron a los protocolos establecidos al verse superado en número y existir mucho movimiento de tránsito, por lo que solicitaron el apoyo de refuerzos.

Castañeda Camarillo externó que minutos después se recibió un reporte de disparos de arma de fuego en el interior del bar Casanova, en el desarrollo Urbano del Tres Ríos, donde un cliente presentó dos heridas de bala. El herido presentaba dos impactos de arma de fuego, uno en una pierna y otro en el rostro. Posteriormente, la Fiscalía General del estado informó que investigaba el incidente.

El miércoles, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que el director de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, de formación castrense, Mauricio García Rodríguez debe comparecer ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que explique lo sucedido.