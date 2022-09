A-AA+

Atropellan a 2 osos negros en la autopista México-Piedras Negras



Lunes, 26 de septiembre de 2022 21:28 | Estados | COAHUILA-OSOS



SALTILLO, Coah., septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Dos hembras de Oso Negro que bajaron de la Sierra de Arteaga murieron al ser atropelladas en la carretera federal 57, México-Piedras Negras, en el peligroso tramo "Los Chorros".

Un accidente ocurrió en la madrugada y otro esta mañana del lunes, a escasos 4 kilómetros de distancia.

Una osa brincó la valla metálica de la carretera y se le atravesó a una camioneta que iba de Saltillo a Matehuala a la altura del Kilómetro 208.

El chofer de la camioneta dijo que trató de esquivar al animal pero no lo logró y lo golpeó, luego el plantígrado fue atropellado por un carro Aveo, que por el fuerte impacto terminó volcado.

Las dos eran hembras, pesaban entre 30 y 40 kilos, informó a EL UNIVERSAL Jorge Guerrero Salcedo, director de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) de Coahuila.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federakes (CAPUFE) valoraron a los pasajeros y aseguraron que no presentaban lesiones de consideración.

El automóvil Aveo sufrió pérdida total debido al impacto por las volteretas.

La otra osa, atropellada y muerta en la madrugada, muy cerca de ahí, en el kilómetro 204, de la misma carretera 57, también quedó muy dañada.

Guerrero Salcedo dijo que van a valorar los torsos, la piel, cráneos, huesos y garras, y determinarán si se pueden utilizar o no, porque "están muy dañadas, con mucha herida expuesta, no están nada bien", apuntó.