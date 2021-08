Audiencia contra policías vinculados a asesinato de José Eduardo se pospone en Mérida

La audiencia de vinculación contra los cuatro policías detenidos por el presunto asesinato del joven José Eduardo Ravelo, víctima de tortura y abuso sexual, se pospuso hasta este viernes 13 de agosto para analizar pruebas en las que se observa que el veracruzano fue objeto de un "levantón".

La defensa de los policías pidió que se difiriera la audiencia fijada para el 12 de agosto las 9:00 de la mañana, para permitir que un abogado conozca más del caso y dichos videos sean analizados.

La audiencia oral para definir la situación legal de los cuatro policías imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada cometidos en contra de José Eduardo Ravelo el 22 y 23 de julio, fue reprogramada para que se aporten más pruebas.

La Fiscalía General del Estado expuso que atendieron la solicitud de la defensa sobre la recopilación de los videos de las cámaras de vigilancia de unos centros comerciales, sin embargo, no pudo obtenerlos porque dichos recintos ya habían cerrado, pero en cuanto se obtengan se entregarán copias a ambas partes.

Dora María Ravelo Echeverría, madre de José Eduardo, acudió al Centro de Justicia Oral en Mérida, mencionó que la audiencia de vinculación continuará porque ella busca justicia contra quienes le arrebataron la vida a su hijo.

Además, se mostró agradecida ante el personal de la FGE, pues fueron ellos quienes pidieron el apoyo de la ambulancia para trasladarlo al hospital al ver el grave estado en el que se encontraba José Eduardo.

"Cuando vieron cómo estaba proporcionaron una ambulancia para trasladar a mi hijo, aunque no era su competencia. Eso lo voy a agradecer eternamente porque se preocuparon por él cuando lo vieron mal y siempre le estaremos agradecidos por eso", declaró Ravelo Echeverría.

La madre de la víctima también se reunió con Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán, quien a diferencia del Alcalde Renán Barrera Concha, le ofreció garantías de que el crimen será esclarecido y se castigará a los responsables.

A través de un comunicado, Vila Dosal se comprometió con Dora María Revelo y además de ofrecer disculpas a la familia, aseguró que su Gobierno no descansará hasta que se haga justicia.

La muerte de José Eduardo Ravelo, de 23 años, quien fue golpeado y violado por oficiales en Mérida, Yucatán, ha generado indignación entre usuarios de redes sociales y su familia, quienes exigen justicia para el joven.

Los detalles de lo que vivió "El Güero", como le decían de cariño amigos y familiares, lo ha informado su madre en entrevistas con medios locales y la activista por los derechos humanos, Jazz Bustamante.

En ese lugar y a plena luz de día fue interceptado por policías locales quienes lo detuvieron por verlo "sospechoso", expuso la activista.

María Ravelo, madre de José Eduardo, quien viajó de Veracruz a Mérida, dijo que nadie ayudó a su hijo, quien finalmente murió el 3 de agosto mientras era atendido en un hospital por las heridas que le ocasionaron los presuntos abusos sexuales por parte de los policías.

Madre confía que se hará justicia

La señora Dora María Ravelo Echeverría, madre de José Eduardo que fue muerto por policías de Mérida, dijo estar confiada en que se hará justicia y que se castigará a los responsables de este crimen.

"El gobernador (Mauricio) Vila Dosal me devolvió la esperanza", expresó en entrevista luego de la reunión con el mandatario estatal yucateco.

Dijo además sentirse más tranquila y segura de que se hará justicia por la muerte de su hijo José Eduardo.

Asimismo, calificó como "cordial y amable" la reunión con Vila Dosal y con la convicción de que se hará justicia por la muerte de su hijo. "Hoy vislumbro una esperanza de que se me va a hacer justicia por mi hijo", aseveró.

Ravelo Echeverría señaló que, después escuchar al gobernador, se siente más tranquila, porque le dijo que puede ir a pedir cuentas, además que tiene plena confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que desde que llevó a su hijo recibió mucha ayuda, por parte de esa instancia.

