Audiencia Nacional de España cierra juicio contra Humberto Moreira

La Audiencia Nacional de España dejó sin efecto el juicio contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, acusado de "lavado" de dinero y de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Mediante un comunicado, el exlíder nacional del PRI informó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desechó la apelación formulada por el Ministerio Fiscal, "confirmando íntegramente el sobreseimiento, resolución firme para la que no cabe interposición de recurso alguno".

En enero de 2016, Moreira Valdés fue detenido por la policía española en el aeropuerto internacional de Madrid, derivado de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de España, a petición de Estados Unidos.

Según Moreira Valdés, el 26 de octubre la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional de España confirmó la decisión de sobreseimiento acordada el 31 de agosto por el Juzgado Central de Instrucción número 1, desestimando el recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal.

"La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el criterio del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, desestimando íntegramente el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal, confirmando íntegramente el sobreseimiento de Humberto Moreira Valdés, resolución firme para la que no cabe interposición de recurso alguno", señala el comunicado.

Moreira Valdés expresó su satisfacción por la resolución por este reconocimiento, dijo, a su inocencia y "lamentó el enorme sufrimiento que su esposa, hijos y allegados han padecido a causa de las acusaciones de los que, desde hace años, no cesan su empeño en ligarle a hechos de toda índole".

"A diferencia de ellos, quienes están siendo juzgados, Humberto Moreira Valdés sí tiene demostrada su inocencia", aseguró.