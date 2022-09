Augusto López pide a oposición no ver "fantasmas" en caso Ayotzinapa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que en el caso Ayotzinapa no se encubrirá a nadie en el Ejército, por lo que llamó a la oposición y a los críticos a no ver fantasmas.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del IV Informe, apuntó ante los cuestionamientos de senadores sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa:

"No veamos fantasmas, eso tal vez lo podamos encontrar en países de América del Sur, se ve muy lejana la noche de 1968", dijo al reiterar su confianza en el Ejército Mexicano.

Reiteró que "aquí no se va a encubrir a nadie, no comparto la afirmación de que el responsable es el Ejército", indicó y reconoció que "desde luego que hay cuatro elementos del Ejército Mexicano", pero no fue una acción concertada del Ejército porque como nunca hay respeto a los derechos humanos.