Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldo's

Las autoridades de Hermosillo continúan investigando la explosión en la tienda Waldo's que ha dejado 24 víctimas fatales.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 08:28 p.m.
A
Aumenta a 24 el número de víctimas por explosión en tienda Waldos

HERMOSILLO, Son., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La tragedia ocurrida en la tienda Waldo´s del Centro de Hermosillo continúa cobrando vidas. Este jueves 6 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Marcos Segundo, de 81 años, quien resultó gravemente herido durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre.

Don Marcos se desempeñaba como paquetero en el comercio y se encontraba en su jornada laboral cuando ocurrió el siniestro.

Su esposa, Luz del Carmen Félix, también trabajaba en el mismo lugar, alternando sus turnos: ella de lunes a miércoles y él de jueves a domingo.

El señor Marcos fue rescatado por una ciudadana del interior de la tienda cuando su cuerpo ardía en llamas, afuera una mujer le ayudó a jalarlo y sofocarle el fuego.

Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron aún consciente a una clínica privada, donde pudo proporcionar sus datos e incluso solicitar ser intubado ante la gravedad de sus lesiones.

Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, además de múltiples afectaciones provocadas por la explosión y el posterior incendio.

Cinco días después del siniestro, su estado crítico le arrebató la vida, aumentando a 24 el número de personas fallecidas.

El gobernador Alfonso Durazo lamentó el suceso a través de redes sociales y expresó su solidaridad con la familia de la víctima, reiterando que la investigación continuará hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

Las autoridades mantienen las indagatorias para definir responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en la ciudad.

