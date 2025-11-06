logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

ALEGRÍA POR ESTE ESPECIAL ACONTECIMIENTO

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Gabriel Hermosillo Briones recibió el sacramento del bautismo, en una sobria y cálida ceremonia.

Con sus papás: Carlos Hermosillo y Gina Briones llegó a la parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret.

Ahí, se encontraban su hermano Andrés Hermosillo Briones, seres queridos y amistades, quienes compartieron su felicidad.

Invitaron de padrinos a: Leonardo Medellín y Liliana Pérez, Marcos Medlich y Tamara Chamut.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sacerdote expresó un mensaje a los papás y padrinos del niño, en la emotiva ceremonia.

Enseguida, bendijo el agua del Río Jordán y la derramó sobre las sienes del pequeño, para, así bautizarlo, liberarlo del pecado original y convertirlo en cristiano.

Más tarde, presidieron una espléndida recepción, donde los invitados les desearon bienestar y felicidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO
INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

SLP

Maru Bustos

ALEGRÍA POR ESTE ESPECIAL ACONTECIMIENTO

¡ESPERA A SU BEBÉ!
¡ESPERA A SU BEBÉ!

¡ESPERA A SU BEBÉ!

SLP

Maru Bustos

ILUSIONADA POR EL PRÓXIMO NACIMIENTO DE LUCÍA ISABEL

Papa León XIV insta al diálogo para resolver crisis entre EU y Venezuela
Papa León XIV insta al diálogo para resolver crisis entre EU y Venezuela

Papa León XIV insta al diálogo para resolver crisis entre EU y Venezuela

SLP

El Universal

El Pontífice hace un llamado a evitar la violencia y buscar soluciones mediante el diálogo.

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN
TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

SLP

Maru Bustos

COMPARTieron UNA MAÑANA DE MIEDO