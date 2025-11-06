INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Gabriel Hermosillo Briones recibió el sacramento del bautismo, en una sobria y cálida ceremonia.

Con sus papás: Carlos Hermosillo y Gina Briones llegó a la parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret.

Ahí, se encontraban su hermano Andrés Hermosillo Briones, seres queridos y amistades, quienes compartieron su felicidad.

Invitaron de padrinos a: Leonardo Medellín y Liliana Pérez, Marcos Medlich y Tamara Chamut.

El sacerdote expresó un mensaje a los papás y padrinos del niño, en la emotiva ceremonia.

Enseguida, bendijo el agua del Río Jordán y la derramó sobre las sienes del pequeño, para, así bautizarlo, liberarlo del pecado original y convertirlo en cristiano.

Más tarde, presidieron una espléndida recepción, donde los invitados les desearon bienestar y felicidad.