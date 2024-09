Aumentan calles inundadas en Chalco

Chalco, Méx.- Al cumplirse un mes de que inició la emergencia en Chalco, se incrementó de 16 a 28 las calles inundadas, después de la lluvia del domingo, informó el coronel de Arma Blindada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Román Solís.

El nivel del agua en algunos puntos se incrementó a 65 centímetros, cuando ayer y antier varias calles ya estaban secas y otras estaban anegadas a la altura de las banquetas.

“Ayer llovió otra vez y nos volvimos a inundar, ya no sabemos por qué no baja el agua, ya llevamos un mes y han venido trabajadores de muchas dependencias a solucionar el problema, pero parece como si no hubieran hecho nada porque no vemos avance”, comentó Lucía, habitante de la colonia Culturas de México.

Las lanchas que ya se habían guardado desde la semana pasada porque disminuyó la gravedad de la inundación, reaparecieron este lunes para trasladar a los vecinos de un punto a otro de la colonia Culturas de México.

La gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una reunión en el Centro de Mando, ubicado en las instalaciones de Protección Civil Municipal para hacer un balance de las labores que llevan a cabo las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno en la zona anegada.

Los vecinos están desesperados porque ya llevan un mes bajo las aguas residuales y la contingencia no termina.