Aumentan casos de Covid en niños en Sonora; se registran 11

La velocidad de contagio del coronavirus Covid-19 en Sonora ha ido en aumento como se tenía pronosticado, y con ella, han incrementado a ese ritmo también los casos pediátricos en la entidad, donde ya se acumulan 11 menores, por lo que es de vital importancia seguir con las medidas preventivas y de contención, indicó Gerardo Álvarez Hernández.

En conferencia de prensa acompañado por Daniel Pérez Medina, coordinador de Información y Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades señaló que la mayoría de los casos pediátricos tendrán un tratamiento en casa, no obstante, se ha detectado a nivel mundial que hay una asociación del Covid-19 con el Síndrome de Kawasaki, el cual presenta distintos síntomas como fiebre alta, sarpullido en la piel, inflamación en los vasos sanguíneos, entre otros.

"Si bien la mayoría de casos pediátricos solventarán su cuadro de forma general bien, con cuidados generales, también es importante que sepa que en el mundo se ha observado también la asociación de esta enfermedad con un síndrome muy interesante que se llama Síndrome de Kawasaki, en niños, entonces el virus nos está enseñando a todos, que en realidad no es un virus menor, no es un virus común y corriente", dijo.



Orientación a indígenas

Sobre la atención que la Secretaría de Salud ha tenido con los pueblos originarios de Sonora y etnias indígenas de otras partes del país asentadas en la entidad, Álvarez Hernández detalló que se ha hecho un esfuerzo con este sector vulnerable y se ha creado, en coordinación con el Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora, material preventivo en sus lenguas originarias, y se trabaja en protocolos de atención de acuerdo a sus usos y costumbres. "El día 8 de mayo, la Federación generó una guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y estamos ya trabajando en las estrategias que permitan que esas comunidades sean atendidas respetando sus usos y costumbres, aquí por ejemplo, se pide específicamente que se haga una invitación a esas comunidades a que respetando esos usos y costumbres también se dejen apoyar por tratamientos médicos", apuntó.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades recordó que hasta el momento se registran 744 casos positivos de Covid-19 y se acumulan 58 fallecimientos por la enfermedad, desde el 16 de marzo cuando se confirmó el primer caso positivo en el estado.