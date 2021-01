Aumentan casos positivos por Covid-19 en Edomex

Del 26 de diciembre al 16 de enero aumentó el índice de positividad de pruebas Covid-19, al pasar de 15.45% a 17.92%, informó la Secretaría de Salud del Estado de México, por lo que reiteró a la población mexiquense a acatar las medidas sanitarias para evitar que se incrementen las infecciones porque la red hospitalaria está en su punto más alto desde que inició la pandemia.

Hasta ahora la dependencia estatal ha realizado 280 mil 746 pruebas rápidas de detección a Covid-19, de las cuales suman un total de 50 mil 309 mexiquenses diagnosticados con la infección sintomática y asintomática causada por el virus SARS-CoV-2.

El aumento de casos positivos de la enfermedad se presentó en la entidad mexiquense en las últimas tres semanas, durante las fiestas decembrinas y por el Día de Reyes.

Desde diciembre pasado se instalaron 22 módulos de detección inmediata en los municipios del Estado de México con el mayor número de contagios de coronavirus en los que se aplican más de 12 mil pruebas al día. Son atendidos por personal de salud que también está en constante riesgo de contagio al tener contacto estrecho con pacientes que acuden a estas unidades.

El titular de la Secretaría de Salud, Gabriel O'Shea Cuevas, destacó el compromiso de los trabajadores al frente de este servicio y agradeció su profesionalismo en la atención y detección de pacientes con Covid-19.

El funcionario estatal dijo que este servicio se recomienda a aquellas personas que manifiestan síntomas de infección respiratoria y quienes hayan tenido contacto con casos positivos.

Pidió que al acudir a estos módulos se respete el uso cubrebocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, de ser posible ingresar en auto y en caso de ser positivo, notificar inmediatamente a los familiares y amistades con quienes se haya tenido contacto.

El resultado negativo a este tipo de prueba, no permite llevar a cabo reuniones y relajar las medidas de protección e higiene, toda vez que la pandemia se encuentra en una fase aguda y los servicios de salud se encuentran con alta demanda, advirtió O'shea Cuevas.

Hasta el corte del sábado se contabilizan 135 mil 352 los casos que han resultado positivos a Covid-19 luego de realizarles una prueba de laboratorio, 24 mil 928 personas se encuentran sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2 y 26 mil 681 están en resguardo domiciliario debido a que resultaron positivas, pero su sintomatología no requiere hospitalización.

Suman 160 mil 897 los mexiquenses que han resultado negativos al nuevo coronavirus, 3 mil 186 personas están internadas en diversas instituciones médicas de la entidad, 3 mil 316 son atendidas en hospitales de otros estados de la República y 19 mil 197 mexiquenses han perdido la vida.

El Estado de México, continúa en color rojo en el semáforo epidemiológico, por lo que las autoridades exhortaron a la población a no bajar la guardia y fortalecer las medidas preventivas como son uso correcto del cubrebocas, lavarse de manera frecuente las manos y practicar la sana distancia.