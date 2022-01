"Aumentan contagios por ómicron, pero no tiene la misma letalidad", justifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los últimos días se ha incrementado el número de contagios por Covid-19, pero aseguró que esta alza no se refleja en hospitalizaciones ni en fallecimientos, pues afirmó que la nueva variante ómicron, no tiene la misma peligrosidad y letalidad que delta.

"Sí hay contagios crecientes, pero afortunadamente todavía no se refleja en hospitalizaciones y los más importante en fallecimientos, o sea que no tiene pues la misma peligrosidad, letalidad de las otras variantes, la otra variante delta", dijo en Palacio Nacional.

Al cierre de la primera semana de 2022, México reportó un incremento de 11 mil 599 nuevos casos por Covid-19 con respecto al día anterior, el acumulado es de 4 millones 125 mil 388; en tanto, en defunciones se registró un aumento de 31 solamente, para un total de 300 mil 334.

El informe técnico diario sobre el balance del coronavirus a nivel nacional, y publicado por la Secretaría de Salud (Ssa), señala que la epidemia activa se conforma por aproximadamente 158 mil 332 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo.

La cifra anterior reporta un incremento de 114 mil 972 casos activos estimados comparado con el 31 de diciembre de 2021, cuando había un promedio de 43 mil 360 casos activos.