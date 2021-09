Aumentan del 30 al 40% aforo a clases presenciales en Nuevo León

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, anunció un incremento del 30 al 40 por ciento en el aforo a clases presenciales en todos los niveles educativos y la liberación de horarios, aunque la asistencia seguirá siendo voluntaria, y con respeto a todos los protocolos sanitarios.

El funcionario enfatizó que el retiro de restricciones de horario y permitir aforos de 70 por ciento en establecimientos comerciales y del sector del entretenimiento, sin limitaciones de horarios, no es resultado de algún acuerdo con la próxima administración de Samuel García, sino de una toma de decisiones con base a un análisis científico de las condiciones epidemiológicas con relación a Covid-19, ante el descenso en los indicadores de contagios, muertes y hospitalizaciones.

Recalcó que la salud no se politiza, pues cuando esto sucede no se toman buenas decisiones. Esa nuestra guía, no permitimos que ningún político de ningún color tome alguna determinación; "he respetado a nuestro gobernador Jaime Rodríguez como al licenciado Samuel (García, gobernador electo), y ellos respetan las decisiones de Salud", expuso De la O.

Por tanto, reiteró, la reactivación económica y social que se ha venido dando desde hace unas semanas, no es fruto de un acuerdo, sino de las condiciones epidemiológicas que lo permiten, y es que después que el pasado 24 de agosto se registró el pico máximo de contagios diarios por covid-19 de la tercera ola y de toda la pandemia, con un total de dos mil 083 casos, a punto de cumplirse un mes de entonces a la fecha, hoy informó que en las 24 horas previas hubo 584 casos, ligándose cuatro días con menos de 600 pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2.

Asimismo, se reportaron 36 defunciones para un acumulado de 13 mil 739 decesos por la enfermedad viral, mientras el total de pacientes contagiados es de 272 mil 949. Actualmente hay 950 pacientes hospitalizados, de las cuales 253 están intubadas, cuando apenas el pasado diez de septiembre había mil 349 personas internadas, 322 de ellas conectadas a un ventilador mecánico.