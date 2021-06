Aumentan hasta un 75% aforos para actividades en Jalisco

Tras hacer una evaluación de las medidas implementadas para seguir conteniendo la pandemia de Covid-19, la Mesa de Salud instalada por el Gobierno de Jalisco para dar seguimiento al tema aprobó la ampliación de aforos en espacios culturales, actividades religiosas, espacios deportivos, espacios de convivencia, eventos y exposiciones; ahora estos espacios podrán funcionar hasta un 75% de su capacidad.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que esto es factible debido a los bajos índices de contagios de Coronavirus al registrar solo 83 casos confirmados en promedio por día, cuando en junio del año pasado se registraban más de 800 casos diarios; además, hay un descenso en hospitalizaciones con un 8.3% en ocupación de camas y la positividad es de 2.9%.

"En virtud de lo aprobado por todos ustedes esta mañana, se publicará el decreto este día en el Periódico Oficial del Estado por parte de la Secretaría General, para que surta los efectos legales y se pueda establecer la comunicación con autoridades municipales, con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, iglesias, cámaras empresariales y universidades para informar sobre los acuerdos que se han tomado el día de hoy y para que queden establecidas estas medidas", indicó el mandatario.

Recordó que la pandemia no ha terminado y que quien no cumpla las nuevas medidas tal y como fueron establecidas en el nuevo decreto, quedará sujeto a sanciones legales y penalizaciones estatales y municipales.

"La evaluación de la estrategia Jalisco 2021 se mantiene, no hemos terminado, seguimos trabajando. Es muy importante el mensaje al pueblo de Jalisco para dejar claro que si bien hemos avanzado de manera muy importante, es cierto y hay que reconocer que los jaliscienses hemos hecho bien las cosas, que la sociedad ha asumido su responsabilidad y que eso nos permite dar un paso hoy en la reactivación económica, pero el riesgo está latente y que tenemos que seguir cuidándonos entre todos", señaló Alfaro.

Por su parte, la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, dijo que como parte de los ajustes a la estrategia estatal contra la Covid-19, se encuentra la desconversión de hospitales para que vuelvan a la atención cotidiana de pacientes pero con la existencia de áreas reservadas para la atención de personas con Coronavirus.

El secretario de Salud, Fernando Petersen, informó que a la fecha se han recibido 2 millones 530 mil 455 vacunas de las cuales se han aplicado prácticamente 2 millones de vacunas.