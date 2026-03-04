Aumentan los mexicanos evacuados en Oriente Medio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que van 121 personas mexicanas evacuadas por vía terrestre.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que las embajadas mexicanas siguen en operación, pero en estado de alerta.

Las y los connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

"Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas", señaló la Cancillería. "Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas", agregó.

Hasta la noche de este martes no hay personas afectadas en su integridad física. Relaciones Exteriores reiteró el reconocimiento a la importante labor que realizan los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad: "Su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan".

En tanto, el pleno del Senado se guardó un minuto de silencio en memoria de las decenas de niñas iranies que murieron a causa del bombardeo a una escuela por parte de fuerzas armadas de EU. Asimismo, se solicitó a Cancillería informar sobre las acciones para salvaguardar la integridad y la vida de todas y de todos los mexicanos que se encuentran en los países afectados por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Influencer atrapado

El creador de contenido y comediante yucateco Felipe Silva, conocido por interpretar a "La Tía Chayo", quedó atrapado en medio del conflicto bélico en los EAU.